بلدية أبوظبي: العمال شركاء في المحافظة على المظهر الحضاري للمدينة

نظمت بلدية أبوظبي فعالية «في حب مدينتنا» في منطقة حميم، مستهدفة الفئات العمالية، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز التواصل المجتمعي مع العمال، وترسيخ دورهم كشركاء فاعلين في المحافظة على المظهر الحضاري للمدينة ومرافقها العامة، ورفع مستوى الوعي بالسلوكيات والممارسات التي تسهم في بناء بيئة حضرية آمنة ونظيفة ومستدامة. وتأكيداً لأهمية تكامل الجهود بين الجهات المعنية للوصول إلى الفئات العمالية، فقد تعاون مع البلدية في تنظيم الفعالية كل من: سلطة السكن العمالي، ومركز الكوني الطبي، بهدف تعزيز وعي العمال بالسلوكيات الإيجابية المرتبطة بالمظهر العام، وتقدير إسهاماتهم ودورهم في خدمة المجتمع ودعم أهداف التنمية المستدامة.

وتضمنت الفعالية ورشا توعوية ركزت على دور العمال في دعم جهود البلدية للحفاظ على المظهر العام، والتعريف بالسلوكيات الإيجابية الواجب اتباعها عند استخدام المرافق والمساحات العامة، إلى جانب تسليط الضوء على أنواع المخالفات الأكثر تكراراً في منطقة مصفح، وسبل تجنبها والحد منها. وأكدت البلدية أن العمال يمثلون جزءاً مهماً من نسيج المجتمع، وشريكاً أساسياً في الجهود الرامية إلى الحفاظ على جمال المدينة وسلامة مرافقها.

ووجهت رسائل توعوية إلى العمال خلال الفعالية أكدت من خلالها أن المحافظة على نظافة الأماكن العامة والمرافق، والالتزام بالتعليمات والاشتراطات المنظمة، والتخلص السليم من النفايات، وتجنب الممارسات التي تشوه المظهر الحضاري، مسؤولية مشتركة تسهم في جعل أبوظبي مدينة أكثر جمالاً واستدامة للجميع.

وتزامناً مع اليوم العالمي لسلامة المرضى، تضمنت الفعالية جانباً إنسانياً ومجتمعياً، تمثل في زيارة عدد من المرضى في السكنات العمالية بعد خروجهم من المستشفى، للاطمئنان على صحتهم وتعزيز التواصل معهم، وتقديم الهدايا لهم، في مبادرة تعكس الاهتمام بصحة وسلامة العمال، وترسخ قيم التكافل والتواصل الإنساني.