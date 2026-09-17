انطلاق «هدي الآيات» حول البناء الأسري في القرآن الأسبوع القادم

تنظم جمعية النهضة النسائية في دبي النسخة الثانية من ملتقى التفسير «هدي الآيات»، الأسبوع المقبل، تحت عنوان «البناء الأسري في القرآن الكريم»، وشعار «بيوت تحيا بالوحي»، في إطار جهودها لتعزيز استقرار الأسرة وترسيخ القيم الأسرية المستمدة من القرآن الكريم، بما ينسجم مع توجهات عام الأسرة 2026.

ويقدم الملتقى قراءة تفسيرية متخصصة للآيات القرآنية المرتبطة بالأسرة والعلاقات الأسرية، بهدف استنباط السنن الإلهية والقيم التربوية والهدايات العملية التي يمكن أن تسهم في مساعدة الأسرة المعاصرة على مواجهة تحدياتها، وتعزيز استقرارها وتماسكها.

وينطلق الملتقى من أهمية الأسرة، كونها النواة الأولى لبناء المجتمع، وأحد المرتكزات الأساسية في تحقيق تماسكه واستقراره، حيث يسعى إلى الانتقال من بيان المعاني التفسيرية للآيات إلى ربطها بالواقع المعاصر، وتحويل الهدايات القرآنية إلى منهج عملي في بناء الأسرة وإدارة العلاقات داخلها.

ويركز الملتقى على تعزيز البناء الأسري، من خلال استنباط الهدايات القرآنية وربطها بالقضايا والتحديات المعاصرة، بلغة علمية وتربوية مؤثرة، مع الاستفادة من المشاهد والنماذج القرآنية التي تقدم أسساً متعددة لبناء الأسرة، وتربية الأبناء وإدارة العلاقات.

ويتناول الملتقى خمسة محاور رئيسة يبدأ أولها بـ«أسس البناء الأسري في القرآن»، من خلال مناقشة اختيار الزوجين، ومقاصد الزواج، ومفهوم الميثاق الغليظ.

ويناقش المحور الثاني «بناء الأسرة المؤمنة»، ويتناول القيادة الأسرية، والحقوق والواجبات، والحوار داخل الأسرة، والمسؤولية المشتركة بين أفرادها.

أما المحور الثالث فيحمل عنوان «التربية وصناعة الأجيال»، ويركز على التربية الإيمانية والخلقية والفكرية، إلى جانب استعراض نماذج قرآنية في التربية.

ويخصص المحور الرابع لـ«أسس حماية الأسرة»، ويتناول سبل علاج الخلافات، والإصلاح بين الزوجين، وحماية الأبناء، وتعزيز صلة الأرحام، بينما يتناول المحور الخامس «الأسرة في مواجهة تحديات العصر»، من خلال بحث تأثير الإعلام والتقنية والذكاء الاصطناعي في الأسرة، إلى جانب قضايا الهوية والأمن الفكري.

ويهدف الملتقى إلى إبراز المنهج القرآني في بناء الأسرة، وتعميق تدبر الآيات المتعلقة بالعلاقات الأسرية، وربط علم التفسير بقضايا المجتمع والأسرة، إلى جانب تقديم رؤى وحلول مستمدة من القرآن الكريم للتحديات الأسرية المعاصرة.

كما يسعى إلى نشر الثقافة التفسيرية بأسلوب قريب من مختلف شرائح المجتمع، وتعزيز القيم الأسرية المستمدة من القرآن الكريم، ودعم مبادرات عام الأسرة 2026، من خلال رؤية قرآنية تسهم في تعزيز الوعي بأهمية الأسرة ودورها في بناء المجتمع.

ويستضيف الملتقى نخبة من المتخصصين في التفسير والعلوم الشرعية، من بينهم الدكتور عمر الجميلي محاوراً، والمتحدثون، الدكتور محمد صافي المستغانمي، والدكتورة أسماء فتحي شحاتة، والدكتور عبدالله الأنصاري، لتقديم رؤى علمية وتفسيرية حول موضوعات البناء الأسري والتربية وحماية الأسرة، والتحديات التي تواجهها في العصر الحديث.

. الملتقى يقدم قراءة تفسيرية متخصصة للآيات القرآنية المرتبطة بالأسرة والعلاقات الأسرية.