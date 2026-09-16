M42 تخطط لاعتماد منصّة بيانات الذكاء الاصطناعي من «أوراكل هيلث»

أعلنت M42، الشركة العالمية الرائدة في مجال الصحة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وعلم الجينوم، أمس، خططها لاعتماد منصة بيانات الذكاء الاصطناعي والتوثيق من «أوراكل هيلث» Oracle Health، بهدف توحيد البيانات السريرية والجينومية وبيانات العالم الحقيقي عبر شبكة M42، ودعم إدارة الأمراض المزمنة، وبرامج الصحة السكانية، وتقديم الرعاية الدقيقة.

ويأتي التعاون في إطار جهود M42 لترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار في الرعاية الصحية، ودفع التحول الصحي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، من خلال دمج منصة بيانات الذكاء الاصطناعي مع نظام السجل الصحي الإلكتروني EHR من «أوراكل هيلث»، لبناء منظومة صحية ذكية وآمنة وقابلة للتوسع، تتيح للأطباء والباحثين الوصول إلى رؤى أسرع، وتُعزّز تنسيق الرعاية، وتحسن تجارب المرضى.

وتهدف M42 إلى إطلاق الإمكانات الكاملة لحلول «أوراكل هيلث» عبر شبكتها، من خلال تجميع مصادر بيانات الرعاية الصحية في بيئة موحدة، توفر للأطباء رؤى قابلة للتنفيذ عند نقطة تقديم الرعاية، وتدعم نماذج رعاية مدروسة وأكثر ترابطاً وتخصيصاً.

ومع تنامي حجم وتعقيد بيانات الرعاية الصحية، سيُعزّز التعاون قدرة M42 على تسخير ذكاء البيانات، لتحسين تقديم الرعاية، ودعم مجتمعات أكثر صحة، وتسريع الابتكار في نماذج الرعاية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والبحث الطبي.

كما تستند المبادرة إلى مبادئ شاملة لحوكمة البيانات والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدارة البيانات الصحية بأمان ومسؤولية، ودعم الابتكار الموثوق والامتثال للمتطلبات التنظيمية.

ويستكمل الإعلان التعاون الاستراتيجي الذي أطلقته M42 و«أوراكل هيلث» العام الماضي، لإنشاء سجلات متابعة صحية موحدة تمتد عبر رحلة المريض، ويمكن الوصول إليها ضمن منظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

وفي إطار المبادرة، نجحت المؤسستان في دمج بيانات برنامج الجينوم الإماراتي في نظام السجل الصحي الإلكتروني، بما أتاح للأطباء بيانات علم الجينوم الدوائي، ودعم مسارات علاجية أكثر تخصيصاً واعتماداً على البيانات.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في M42 في دولة الإمارات والبحرين، الدكتور علي أنيس، إن اعتماد منصة بيانات الذكاء الاصطناعي يُمثّل خطوة مهمة ضمن العلاقة الاستراتيجية طويلة الأمد مع «أوراكل هيلث»، وجهود M42 لإعادة تشكيل مستقبل الرعاية الصحية الذكية والقائمة على البيانات، من خلال جمع البيانات السريرية والجينومية وبيانات العالم الحقيقي في منظومة واحدة آمنة وذكية، بما يُسرّع الاكتشافات، ويُولِّد رؤى أكثر قدرة على التنبؤ ويتيح رعاية أكثر تخصيصاً.