«نقل عجمان» تفحص الانبعاثات الكربونية في المركبات مجاناً

نظمت هيئة النقل في عجمان مبادرة «استدامة المجتمع»، التي تستهدف أفراد المجتمع من خلال تقديم خدمة الفحص المجاني للانبعاثات الكربونية في المركبات، وذلك تحت شعار «لتنقل مستدام لمستقبل أخضر»، بهدف تعزيز الوعي البيئي، ودعم مفاهيم النقل المستدام، والمساهمة في الحد من الانبعاثات بما يواكب توجهات الدولة نحو الاستدامة وجودة الحياة.

وشهدت المبادرة مشاركة عدد من الجهات، من بينها دائرة التنمية الاقتصادية، ومجلس سيدات أعمال عجمان، ودائرة الموارد البشرية، وجهاز عجمان للمحاسبة، ومركز عجمان للإحصاء، ودائرة عجمان الرقمية، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي، بما يعكس أهمية تكامل الجهود المؤسسية في دعم المبادرات البيئية والمجتمعية.

وأكد مدير إدارة الاستثمار، عمار الشاعر، أن تنظيم مبادرة «استدامة المجتمع» يأتي ضمن جهود الهيئة لتقديم مبادرات نوعية تعزز المسؤولية المجتمعية وترسخ مفاهيم الاستدامة، من خلال تشجيع مُلاك المركبات على فحص الانبعاثات الكربونية، والاطلاع على مستوى كفاءة مركباتهم بيئياً، وأضاف أن المبادرة تسهم في نشر ثقافة التنقل المستدام، ورفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى خفض الانبعاثات وتعزيز جودة الحياة في الإمارة.