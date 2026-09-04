«الخدمات الاجتماعية» و«خيرية الشارقة» تناقشان دعم الأسر المتعففة

ناقشت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية بفرع الذيد، أوضاع عدد من الأسر المتعففة في مدينة الذيد، خلال اجتماع تنسيقي بمشاركة عدد من الجهات المعنية، بهدف تعزيز تكامل الجهود وتوجيه الدعم والمساندة بما يتناسب مع احتياجات الأسر، ويسهم في دعم استقرارها الاجتماعي والمعيشي وتحسين جودة حياتها.

وتطرّق الاجتماع إلى الالتزامات المستحقة التي تواجه بعض الأسر، وآليات دراسة الحالات بصورة متكاملة، من خلال الوقوف على أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية وتحديد احتياجاتها، بما يساعد على اختيار التدخلات المناسبة وتوجيه أوجه الدعم، وفقاً لطبيعة كل حالة.

وبحث المشاركون سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، وتبادل المقترحات والأفكار بشأن المبادرات والبرامج المجتمعية التي يمكن تنفيذها بصورة مشتركة، بما يسهم في سرعة الاستجابة للاحتياجات الفعلية للأسر وأهالي منطقة الذيد، ويدعم جهود الحماية والتنمية الاجتماعية.

وأكدت مديرة إدارة المساعدات الاجتماعية في الدائرة، علياء الزعابي، أن المشاركة في الاجتماع تأتي في إطار الحرص على تفعيل الشراكات مع الجهات الخيرية والمجتمعية، بما يسهم في دراسة أوضاع الأسر بصورة شاملة، وتحديد احتياجاتها، والوصول إلى الحلول المناسبة التي تعزز استقرارها وتمكينها وجودة حياتها.

وأضافت أن التكامل بين الجهات المعنية ركيزة أساسية لتعزيز فاعلية العمل الاجتماعي والخيري.