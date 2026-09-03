«الشارقة الخيرية» تناقش تقرير دعم الطلبة في قطاع غزة

عقد مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية اجتماعه الدوري، أخيراً، برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي.

وناقش المجلس تقرير دعم الطلبة الدارسين في قطاع غزة، في إطار متابعة المبادرات الموجهة إلى الطلبة في ظل الظروف الإنسانية الراهنة.

وأعرب الأعضاء عن سعادتهم بنجاح مبادرة «بالعلم نرتقي»، التي شهدت تسيير خط جوي محمّل بأكثر من 25 ألف حقيبة مدرسية، بالتعاون مع عملية «الفارس الشهم -3»، في خطوة تستهدف مساندة الطلبة وتوفير احتياجاتهم التعليمية، كما اطلع المجلس على تقرير عيادة «سحاب الخير» في جمهورية مصر العربية، المنفذة ضمن مشروع «سحاب الخير»، بالتعاون مع «العربية للطيران» التي أقيمت من ريع تبرعات المسافرين إلى وجهات «العربية للطيران»، وما تقدمه العيادة من خدمات صحية للمستفيدين، بما يؤكد توجه الجمعية نحو تطوير تدخلاتها الصحية، وتوسيع نطاق الخدمات الطبية الموجهة إلى الفئات المستحقة.

واستعرض المجلس سير العمل في الجمعية وخطط الزيارات الميدانية والتنفيذية التي تركز على متابعة المشروعات الإنسانية المنفذة، والوقوف على احتياجات المناطق المختلفة التي تعمل بها الجمعية، والتعرف إلى طبيعة وحجم المشروعات التي تحتاج إليها المجتمعات المستفيدة، بما يساعد على توجيه التدخلات الإنسانية وفق الاحتياجات الفعلية والأولويات القائمة، كما اطلع المجلس على تقرير برنامج دعم طلبة العلم داخل الدولة وخارجها، وما يتضمنه من جهود لمساندة الطلبة وتمكينهم من مواصلة تعليمهم، بما يعكس اهتمام الجمعية بجعل التعليم أحد المسارات الرئيسة في برامجها الإنسانية والتنموية، واطلع المجلس كذلك على نتائج مشروع العودة إلى المدارس الذي نجح في تغطية احتياجات الطلاب في دول عدة، من خلال توفير الحقائب المدرسية المجهزة بالأدوات والمستلزمات الدراسية، إلى جانب استمرار الجمعية في استقبال طلبات الأسر المتعسرة في سداد الرسوم الدراسية، والعمل على مساندتها، بما يحول دون انقطاع أبنائها عن الدراسة، وأكد المجلس أهمية هذه المبادرات في دعم الطلبة وتخفيف الأعباء التعليمية عن الأسر المستفيدة، وتعزيز فرص استمرارهم في مسيرتهم الدراسية، كما بحث المجلس الخطط المالية المخصصة لدعم عدد من الجهات والمؤسسات الخدمية، في إطار برامج التكامل المؤسسي والمشاركات المجتمعية، بما يعزز دور الجمعية في توحيد الجهود وبناء الشراكات التي تخدم المجتمع، إلى جانب الاطلاع على اتفاقية التعاون مع كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الشارقة، التي تستهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والصحي والاستفادة من الخبرات والتخصصات الطبية في دعم البرامج والمبادرات ذات الصلة، ودعم العرس الجماعي للطلبة خريجي الجامعة.

واختتم المجلس مناقشاته باستعراض التجهيزات الخاصة بمشروع العرس الجماعي الـ13، والوقوف على الاستعدادات المرتبطة بتنفيذ هذا المشروع الذي يأتي ضمن المبادرات المجتمعية التي تتبناها الجمعية لمساندة الشباب المقبلين على الزواج، والإسهام في تخفيف الأعباء المرتبطة بتأسيس الأسرة، بما يدعم الاستقرار الأسري ويعزز التماسك المجتمعي الذي يرتبط تنظيمه سنوياً بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني.