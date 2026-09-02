«عونك يا وطن» يُطلق مبادرة توزيع الحقائب المدرسية

يواصل فريق «عونك يا وطن» التطوعي استعداداته لإطلاق مبادرته السنوية، لتوفير وتوزيع الحقائب والمستلزمات المدرسية على الأسر المتعففة، وذلك للعام الثامن على التوالي، بحضور رئيس فريق «عونك يا وطن» التطوعي، سعيد بن محمد بن حم العامري، وذلك في إطار حرص الفريق على دعم الطلبة وتخفيف الأعباء عن الأسر مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وتأتي المبادرة ترجمة لترسيخ قِيَم التكافل والعطاء وتعزيز ثقافة العمل التطوعي وخدمة المجتمع، من خلال توفير الاحتياجات المدرسية الأساسية للطلبة من الأسر المستفيدة.

وقال رئيس الفريق إن استمرار المبادرة، للعام الثامن على التوالي، يعكس حرص الفريق على مواصلة دوره المجتمعي ودعم الأسر والطلبة، مؤكداً أن توفير المستلزمات المدرسية يسهم في تهيئة الطلبة لبداية العام الدراسي، ويمنحهم شعوراً بالاهتمام والدعم.

وأضاف أن المبادرة تجسد قِيَم التكافل والتراحم التي يتميز بها المجتمع الإماراتي، مشيراً إلى حرص الفريق على تنفيذ مبادراته بصورة تحفظ خصوصية الأسر المستفيدة وكرامتها، وتحقق أثراً إيجابياً مستداماً في المجتمع.

من جانبها، أفادت منسقة فريق «عونك يا وطن» التطوعي، الدكتورة سلام القاسم، بأن الحقيبة المدرسية تم تجهيزها لتشمل مجموعة من الأدوات والمستلزمات المدرسية الأساسية التي يحتاج إليها الطلبة خلال العام الدراسي، بما يسهم في تلبية احتياجاتهم الدراسية وتخفيف جانب من الأعباء عن أسرهم.

وأشارت إلى أن المبادرة تأتي ضمن جهود الفريق المتواصلة للوصول إلى الأسر المستفيدة وتقديم الدعم في المناسبات والمواسم المختلفة، مؤكدة أن نجاح المبادرة واستمرارها طوال السنوات الماضية يعكس روح التعاون بين أعضاء الفريق والمتطوعين والداعمين.