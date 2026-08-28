«بيت الخير» تحتفي بالمرأة الإماراتية تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»

احتفت «بيت الخير» بيوم المرأة الإماراتية 2026، الذي يأتي هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، الذي أطلقته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تأكيداً لما حققته المرأة الإماراتية من حضور فاعل ورائد في مسيرة التنمية الوطنية، وما تضطلع به من أدوار مؤثرة في مختلف ميادين العمل والعطاء.

وتجسد مشاركة «بيت الخير» في هذه المناسبة تقديرها للدور المتنامي للمرأة الإماراتية في العمل الخيري والإنساني، حيث تشكل النساء 33.5% من إجمالي العاملين في الجمعية، بينما يشغلن 50% من المناصب القيادية، بما يعكس حضورهن الفاعل في صناعة القرار والإسهام في تطوير المشروعات والمبادرات المجتمعية.

وأكدت مساعدة المدير العام لشؤون البحث والأفرع في الجمعية، حليمة الظنحاني، أن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة لتقدير ما حققته المرأة من حضور وإنجاز، وتجديد الالتزام بدعم دورها في العمل الخيري والإنساني.

وقالت: «نفخر بما تقدمه المرأة من نموذج متميز في الكفاءة والعطاء، وبحضورها في مواقع المسؤولية وصناعة القرار، حيث تشغل نصف المناصب القيادية في الجمعية، وتسهم بفاعلية في تطوير المشروعات والمبادرات وتحقيق أثر ملموس في خدمة المجتمع، ونحرص على مواصلة دعم الكفاءات النسائية من خلال التدريب والتطوير وإتاحة فرص النمو والقيادة، إيماناً بأن تمكين المرأة والاستثمار في قدراتها يعززان جودة العمل الخيري واستدامة أثره».