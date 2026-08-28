«دبي الخيرية» نموذج ريادي في دمج التكنولوجيا المتقدمة

أكد المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، أحمد السويدي، أن العمل الخيري يمر بـ«منعطف تاريخي» تتلاقى فيه أصالة المقاصد الشرعية لفريضة الزكاة مع حداثة الأدوات الرقمية والحلول الذكية، مسترشداً بتوجيهات القيادة الرشيدة الداعية إلى تبني الابتكار لرفع كفاءة الأداء، وتحقيق أقصى درجات الأثر التنموي.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها ضمن فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر دبي الدولي للمساعدات الإنسانية والتنمية «ديهاد 2026»، تحت عنوان «الزكاة المستدامة والتبرع الرقمي: نموذج قابل للتطوير لتقديم المساعدات الإنسانية الحديثة».

وأوضح أن «دبي الخيرية» تجسد نموذجاً ريادياً في دمج التكنولوجيا المتقدمة، حيث تجلى تحولها الشامل في تحديث هويتها المؤسسية والبصرية، وتطوير أنظمتها وبرامجها الذكية وفق أعلى المعايير.

وأشار إلى أن الجمعية كانت السباقة في إطلاق «الحصالات الذكية»، وأول منصة خيرية في عالم «الميتافيرس»، فضلاً عن مواكبة اقتصاد المستقبل عبر إتاحة التبرع بالعملات المشفرة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان.

وشدد المدير التنفيذي على أن الجمعية تتجاوز مفهوم الدعم المؤقت لتتعامل مع الزكاة كـ«منظومة اقتصادية متكاملة»، تحول المستفيدين إلى عناصر منتجة عبر مسارين: التمكين الاقتصادي المباشر بتمويل المشروعات متناهية الصغر وتوفير أدوات الإنتاج للأسر المنتجة، والاستثمار في الإنسان بكفالة التعليم المهني والتقني لأبناء الأسر المستحقة لضمان دخولهم سوق العمل، وتحولهم إلى دافعين للزكاة مستقبلاً.

وقال السويدي إن منظومة التبرع الرقمي في الجمعية تتيح للمتبرع اختيار المشروعات بدقة، ومتابعة تنفيذها عبر تقارير تفاعلية حية، ما يعزز الأثر العاطفي والإنساني المباشر مع المستفيدين.

وأضاف: «تتويجاً لهذا التناغم، ابتكرت دبي الخيرية أخيراً بطاقة (بشارة)، أول بطاقة مالية متكاملة للأثر المجتمعي في الإمارات، لترجمة التسوق اليومي إلى مصدر عطاء مستدام، مع تمكين حاملها من أداء زكاته وتوجيه تبرعاته للمبادرات التنموية مباشرة».

وأشار إلى أن الابتكار الرقمي منح الجمعية مرونة قصوى للتوسع الجغرافي، ومعالجة آلاف التبرعات لحظياً، من دون تحميل الجمعية نفقات إدارية ضخمة، ما يضمن توجيه الحجم الأكبر من الأموال للميدان مباشرة، إلى جانب ترسيخ أعلى مستويات الشفافية والحوكمة عبر التتبع الرقمي الدقيق.