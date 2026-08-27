«إسلامية دبي» تكرّم 5 جهات أسهمت في نجاح «عيال الفريج»   

كرّمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي خمس جهات أسهمت، على مدى عامين، في إنجاح مبادرة «عيال الفريج»، تأكيداً على قيمة التكامل المؤسسي في دعم المبادرات الموجهة للنشء، وتحقيق أهدافها المجتمعية، وذلك في خطوة تعكس تقديرها للشراكات التي تصنع أثراً مستداماً في المجتمع.

ويأتي التكريم تقديراً للدور المؤثر الذي اضطلعت به الجهات الشريكة في توسيع نطاق المبادرة، وتعزيز أثرها المجتمعي، من خلال دعم البرامج والأنشطة الموجهة للأطفال، والإسهام في توفير بيئة جاذبة تربط الأجيال الناشئة بالمساجد، وترسّخ في نفوسهم القيم الإسلامية والهوية الإماراتية الأصيلة. وأكد المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري بالدائرة، محمد مصبح ضاحي، أن تكريم الشركاء يأتي ضمن رؤية استراتيجية تؤمن بأن المبادرات المجتمعية المستدامة تُبنى بتكامل الجهود وتوحيد الأهداف، مشيراً إلى أن ما حققته مبادرة «عيال الفريج»، خلال العامين الماضيين، هو ثمرة تعاون مؤسسي صادق، وضع مصلحة الأبناء وتنشئتهم في مقدمة الأولويات، وقال: «يمثل هذا التكريم امتداداً لمسيرة الدعم والتعاون بين الدائرة وشركائها، وتقديراً لمسؤولية مجتمعية تبنّاها الجميع من أجل عيالنا وتحقيق المنفعة العامة».