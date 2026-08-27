«بيت الخير» تحتفي بوصول إذاعتها «صوت الخير» إلى الحلقة الـ 500

تحتفي «بيت الخير» بوصول إذاعتها الإلكترونية «صوت الخير» إلى الحلقة الـ500، في إنجاز إعلامي يعكس استمرارية حضورها وتطور أدواتها الإعلامية، وتعزيز حضور رسالتها الإنسانية والمجتمعية عبر المنصات الإعلامية الحديثة، وأكّد مستشار الإعلام والعلاقات العامة في «بيت الخير»، خليفة الفلاسي، أن وصول «صوت الخير» إلى الحلقة الـ500 يمثل محطة مهمة في مسيرة الإعلام الخيري للجمعية، مشيراً إلى أن الإذاعة انطلقت في سبتمبر 2016، كمنصة إذاعية إلكترونية أسبوعية، لتكون صوتاً إعلامياً ينقل أخبار الجمعية ومبادراتها ومشاريعها المختلفة، وأضاف: «منذ انطلاقتها، واصلت إذاعة صوت الخير بث حلقاتها بانتظام، لتشكل جسراً إعلامياً بين (بيت الخير) والمتبرعين والشركاء وأفراد المجتمع، وتسهم في إيصال رسالة الجمعية، وتعزيز التواصل مع جمهورها، بما يدعم الشفافية، ويعرّف بمبادراتها ومجالات عملها الخيري والإنساني»، وأوضح أن بلوغ الحلقة الـ500 يأتي تتويجاً لمسيرة امتدت لنحو عقد من الزمن، شهدت خلالها الإذاعة تطوراً مستمراً في محتواها وأسلوبها، ومواكبة للتحولات التي شهدها الإعلام الرقمي، بما عزز قدرة الإعلام الخيري على الوصول إلى الجمهور بلغة عصرية ومحتوى هادف، وأكّد الفلاسي أن الإعلام يمثل شريكاً أساسياً في مسيرة العمل الخيري، موضحاً أن دوره لا يقتصر على نقل الأخبار وتوثيق الإنجازات، وإنما يمتد إلى نشر ثقافة العطاء، وتعزيز الوعي بالمسؤولية المجتمعية، وتحفيز أفراد المجتمع على المشاركة في مسيرة الخير.