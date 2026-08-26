«الشارقة الخيرية» توزع 6500 حقيبة مدرسية مجهزة بالمستلزمات الأساسية

دشنت جمعية الشارقة الخيرية، أول من أمس، معرض «العودة إلى المدارس» بمقر جمعية الاتحاد النسائي في مدينة الشارقة، وسط إقبال واسع من الأسر المستفيدة، حيث شهد المعرض توزيع 6500 حقيبة مدرسية مجهزة بكل المستلزمات الأساسية، ضمن الحملة الموسمية «العودة إلى المدارس» التي تنظمها الجمعية سنوياً، مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المتعففة ودعم الطلبة المستفيدين.

وتأتي الحملة برعاية كريمة من بنك دبي الإسلامي، الذي يجسد، من خلال دعمه المتواصل لهذه المبادرة، التزامه بمسؤوليته المجتمعية، وحرصه على مساندة المبادرات الإنسانية والتعليمية التي تسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر المستفيدة، ودعم الطلبة مع بداية العام الدراسي، بما يعكس شراكة فاعلة في خدمة المجتمع وتعزيز مسيرة العمل الخيري والإنساني.

وتؤكد جمعية الشارقة الخيرية، من خلال هذه الحملة، اهتمامها بالمجال التربوي، وحرصها على دعم الطلبة ومساندتهم في مسيرتهم التعليمية، باعتبار التعليم أحد أهم مجالات العمل الخيري والتنمية المجتمعية. كما تأتي المبادرة امتداداً لجهود الجمعية في توفير الاحتياجات التعليمية للطلبة المستفيدين، وتمكينهم من مواصلة تحصيلهم الدراسي، والتخفيف عن أسرهم من الأعباء المرتبطة بتوفير المستلزمات المدرسية.

وقال المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، عبدالله سلطان بن خادم، إن الجمعية بدأت توزيع مخصصات حملة «العودة إلى المدارس»، مشيراً إلى أن الجمعية حرصت على وضع آلية مرنة ومنظمة للتوزيع بين المقر الرئيس وفروعها، بما يضمن استقبال الطلبة المستفيدين وفق جدول زمني مناسب، بعد إخطارهم بمواعيد الحضور لتسلم حقائبهم المدرسية.