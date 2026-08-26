«إسلامية دبي» وشرطة دبي تنظمان مبادرة «مكانة المرأة في المجتمع وأهميتها في الإسلام»

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، بالتعاون مع شرطة دبي، تنظيم مبادرة «مكانة المرأة في المجتمع وأهميتها في الإسلام» التي تقدمها منى طارش العليلي، غداً، في الساعة 10:30 صباحاً، بمراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه في «ند الشبا 4»، وذلك احتفاء بيوم المرأة الإماراتية، وتقديراً لدورها المحوري في بناء الأسرة والمجتمع وإسهاماتها الممتدة في مسيرة التنمية والعطاء.

وتنطلق المبادرة من المكانة الرفيعة التي أولاها الإسلام للمرأة، وما أرساه من مبادئ وقيم تحفظ حقوقها وتصون كرامتها وتعزز حضورها ودورها في المجتمع، حيث تتناول عدداً من المحاور الرئيسة أبرزها مكانة المرأة وحقوقها في الإسلام، ودورها في بناء الأسرة والمجتمع، إلى جانب استعراض نماذج مشرقة من إسهامات المرأة وأثرها في مختلف مجالات الحياة.

وتستهدف المبادرة النساء من مختلف الفئات العمرية، في لقاء يواكب مناسبة يوم المرأة الإماراتية، ويعزز الوعي بالدور الذي تضطلع به المرأة في تنشئة الأجيال وترسيخ القيم، والإسهام في استقرار الأسرة وتماسك المجتمع، إلى جانب إبراز ما حققته المرأة الإماراتية من حضور وإنجازات نوعية في ظل الدعم المستمر من القيادة الرشيدة.

ويأتي تنظيم المبادرة في إطار جهود دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي وشرطة دبي لتعزيز التكامل المؤسسي في المبادرات المجتمعية والتوعوية، وترسيخ القيم الإسلامية والأسرية، بما يعكس أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية في تقديم برامج نوعية تخاطب مختلف فئات المجتمع، وتبرز مكانة المرأة ودورها الفاعل في الأسرة والمجتمع والوطن.

وتدعو الدائرة النساء، من مختلف الفئات العمرية، إلى حضور المبادرة والاستفادة من محاورها التوعوية، في فرصة للاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية، واستلهام نماذج وقِيَم تعكس مكانتها ومسيرة عطائها.