اختتام برنامج «بيت الخير» الصيفي للأيتام برحلة في قطار الاتحاد

اختتمت «بيت الخير» برنامجها الصيفي، المخصص للأيتام الذين ترعاهم، من خلال رحلة ترفيهية مميّزة برعاية بنك أبوظبي الأول، جمعت بين متعة السفر بالقطار والتجربة الترفيهية في العاصمة أبوظبي، في مبادرة تعكس حرص الجمعية على إسعاد الأيتام وإثراء تجربتهم، ضمن رعايتها المتكاملة التي تمتد إلى الجوانب الإنسانية والاجتماعية.

ونُظّمت الرحلة بجهود مشتركة من قسم العلاقات العامة وإسعاد المتعاملين، وفرع الجمعية في الفجيرة، وشعبة كفالة ورعاية الأيتام، بمشاركة 29 يتيماً من المشمولين برعاية الجمعية عبر فرعها في الفجيرة، برفقة مستشار قسمَي الإعلام والعلاقات العامة، خليفة الفلاسي، وثلاث مشرفات من فرع الفجيرة.

وانطلقت الرحلة من الفجيرة عبر قطار الاتحاد باتجاه أبوظبي، في تجربة استمتع بها الأيتام لما وفرته من أجواء ممتعة، وعند وصولهم إلى أبوظبي كان في استقبال الأيتام فريق من بنك أبوظبي الأول، بحضور نائب الرئيس ورئيسة قسم المبادرات المجتمعية، مروة آل رحمة، حيث رحب الفريق بالأيتام ورافقهم في برنامج الرحلة الذي تضمن زيارة مدينة «عالم وارنر براذرز أبوظبي» الترفيهية، وتناول الغداء، ثم الاستمتاع بمرافق وألعاب المدينة، قبل العودة إلى الفجيرة عبر قطار الاتحاد.