مبادرات «خليفة الإنسانية» تجسّد نهج الإمارات في تمكين الإنسان

تواصل مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، في مسيرة عنوانها العطاء، ترسيخ حضورها في العمل الإنساني، عبر مبادرات ومشاريع امتد أثرها إلى مختلف المجتمعات، مجسدةً نهج الإمارات الراسخ في مد يد العون وصون كرامة الإنسان.

وأكد نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة، محمد الخوري، أن الإمارات تواصل ترسيخ نهجها الإنساني عالمياً، انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة، وحرصها على تقديم العون والمساندة للإنسان، دون تمييز على أساس الدين أو الجنس أو العرق أو اللون.

وقال إن المؤسسة تحرص على تطوير مبادراتها الإنسانية والتنموية، لافتاً إلى إطلاق «بعثة رئيس الدولة للأطباء المتميزين»، التي أتاحت لأكثر من 90 طبيباً إماراتياً فرص التدريب في نخبة من المستشفيات والجامعات الأميركية.

وأشار إلى أن المؤسسة تولي دعم الأسرة اهتماماً خاصاً، من خلال تنظيم الأعراس الجماعية، حيث شارك 175 عريساً في العرس الجماعي الأول، و555 عريساً في الثاني، و375 عريساً في الثالث، فيما شهد الرابع مشاركة 620 عريساً، ومن المقرر تنظيم العرس الخامس، خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر المقبل، بمشاركة نحو 400 عريس.

وأكد أن هذه المبادرات تجسّد نهج الإمارات في تمكين الإنسان، وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

وقال إن إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يمثل مصدر إلهام راسخ للعمل الإنساني في الإمارات، داعياً المواطنين والمقيمين إلى مواصلة العطاء والمساهمة في أعمال الخير.