142 مليون درهم إنفاق «بيت الخير» على مشاريعها خلال 7 أشهر

احتفت «بيت الخير» بـ«اليوم العالمي للعمل الإنساني»، الذي يوافق 19 أغسطس من كل عام.

ويأتي هذا اليوم تقديراً للعاملين في المجال الإنساني، وتذكيراً بالدور الذي تؤديه المؤسسات الإنسانية.

وتجسّد «بيت الخير» منظومة من المشاريع الخيرية، التي تحرص على الاستجابة للاحتياجات المتجددة بأساليب مؤسسية تواكب تطورات العمل الإنساني.

وبلغ إجمالي إنفاق الجمعية على مشاريعها الخيرية، منذ بداية العام الجاري حتى نهاية يوليو الماضي، 142 مليوناً و183 ألفاً و719 درهماً، استفادت منه آلاف الأسر والحالات المستحقة، فيما تجاوز إنفاق مشروع المساعدات الطارئة 60 مليون درهم، ليواصل تصدره مشاريع الدعم الإنساني، بما يعكس حجم الاستجابة التي تقدمها الجمعية للحالات التي تواجه أزمات وظروفاً طارئة.

وأكدت الجمعية أن العمل الإنساني ليس مجرد تقديم مساعدة مادية، وإنما هو رسالة متكاملة تستهدف صون كرامة الإنسان، وتخفيف معاناته، وتمكينه من تجاوز ظروفه، وبناء مجتمع أكثر تكافلاً وتراحماً، مشيرة إلى أن نجاح العمل الخيري يقوم على الشراكة بين المؤسسات الإنسانية والجهات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع والداعمين لمسيرة الخير.

وفي اليوم العالمي للعمل الإنساني، توجّه «بيت الخير» تحية تقدير للعاملين في المجال الإنساني والمحسنين، مؤكدة أن العطاء الإماراتي سيظل جسراً للمحبة والتكافل، ورسالة متجددة لخدمة الإنسان والارتقاء بجودة حياته.