«بيت الخير» و«دبي الرقمية» تعززان التعاون لدعم المشاريع الإنسانية

زار وفد من جمعية «بيت الخير»، برئاسة مديرها العام عابدين طاهر العوضي، «دبي الرقمية»، حيث كان في استقباله المدير التنفيذي لقطاع التطبيقات والمنصات الرقمية في مؤسسة حكومة دبي الرقمية، الدكتورة موزة شيبان سويدان، ومدير إدارة أول تصميم تجربة المتعاملين في مؤسسة حكومة دبي الرقمية، عبدالعزيز محمد الطنيجي، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك، الذي يهدف إلى تمكين أفراد المجتمع من الوصول إلى فرص العطاء عبر القنوات الرقمية.

وأعرب الوفد عن تقديره لدور «دبي الرقمية» في دعم مشاريع الجمعية، من خلال إدراج أيقونة التبرع لـ«بيت الخير» في تطبيق «دبي الآن»، بما يتيح للمتعاملين المساهمة في مشروع دعم الأسر المتعففة على مدار العام، إضافة إلى المشاركة في الحملات الموسمية للجمعية عبر توفير أيقونة لمشروع «إفطار صائم» خلال شهر رمضان المبارك، وأيقونة لمشروع «الأضاحي» في موسم الأضاحي.

ويعكس هذا التعاون نجاح قنوات العطاء الرقمية في تحقيق مؤشرات نمو إيجابية، حيث شهد النصف الأول من عام 2026 نمواً ملحوظاً في التفاعل مع خدمات التبرع عبر تطبيق «دبي الآن»، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، مع تسجيل زيادة بنسبة 5.8% في عدد عمليات التبرع، وارتفاع لافت بنسبة 38% في قيمة التبرعات، ما يؤكد تنامي ثقة المتعاملين بالقنوات الرقمية وسهولة استخدامها، ودورها في تعزيز ثقافة العطاء المجتمعي المستدام.

وسلّم عابدين طاهر العوضي درع شكر وتقدير من جمعية «بيت الخير» إلى المدير التنفيذي لقطاع التطبيقات والمنصات الرقمية في مؤسسة حكومة دبي الرقمية الدكتورة موزة شيبان سويدان، تقديراً لهذا التعاون المثمر، وللجهود المبذولة في تعزيز التكامل بين العمل الخيري والتحول الرقمي، بما يفتح آفاقاً أوسع أمام أفراد المجتمع للمشاركة في المبادرات الإنسانية.

وأعرب مدير عام «بيت الخير»، عابدين طاهر العوضي، في بيان صحافي، أمس، عن اعتزاز الجمعية بالشراكة مع «دبي الرقمية»، لافتاً إلى أن هذه الشراكة تمثل نموذجاً متميزاً في دعم المبادرات المجتمعية، وتسخير التكنولوجيا لخدمة العمل الخيري.

وأكد أن إتاحة التبرع عبر تطبيق «دبي الآن» أسهم في تسهيل وصول أهل الخير إلى مشاريع الجمعية، وتعزيز قدرتها على مواصلة رسالتها في رعاية الأسر المتعففة، وتوفير الدعم للفئات المحتاجة على مدار العام.

من جانبها، قالت الدكتورة موزة شيبان سويدان: «نعمل في (دبي الرقمية) على تسخير التكنولوجيا لتعزيز جودة الحياة، وتسهيل وصول أفراد المجتمع إلى المبادرات والخدمات التي تهمهم».

وأضافت: «تأتي شراكتنا مع جمعية (بيت الخير) امتداداً لنهجنا في بناء منظومة رقمية متكاملة تُمكّن المجتمع من المشاركة في العطاء الإنساني عبر قنوات رقمية موثوقة وسهلة الاستخدام، ونفتح من خلال تطبيق (دبي الآن) آفاقاً جديدة لتعزيز المشاركة المجتمعية، ونواصل التعاون مع شركائنا لتطوير تجارب رقمية تضع الإنسان في صميم كل ما نقوم به».