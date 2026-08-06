مجلس الروح الإيجابية في شرطة دبي يختتم مبادرة «ظلاً وأجراً»

اختتم مجلس الروح الإيجابية في شرطة دبي مبادرة «ظلاً وأجراً»، التي نفذت على مدار سبعة أسابيع متتالية، في عدد من المواقع العمالية بمختلف مناطق إمارة دبي، لتجسد نموذجاً رائداً في العمل المجتمعي والإنساني، من خلال الوصول إلى العمال في مواقع عملهم، وتقديم الدعم لهم وتعزيز وعيهم الصحي والأمني، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في جعل الإنسان محور التنمية وأولوية العمل المؤسسي.

وشهدت الفعالية الختامية، التي أقيمت في منطقة القصيص، حضور 1275 عاملاً، حيث تم توزيع الوجبات الغذائية والمظلات والعصائر والمرطبات، في أجواء إنسانية عكست قيم التراحم والتكافل التي تتميز بها دولة الإمارات، ورسخت مفاهيم المسؤولية المجتمعية والتلاحم بين مختلف مؤسسات المجتمع.

كما شهدت الفعالية حضور عضو المجلس الوطني الاتحادي، منى خليفة حماد، التي أشادت بمبادرة «ظلاً وأجراً»، مؤكدة أنها تعد من المبادرات المجتمعية الرائدة التي تجسد قيم العطاء والتلاحم الإنساني التي تميز دولة الإمارات، وتعكس حرص شرطة دبي على الوصول إلى مختلف فئات المجتمع، وفي مقدمتها فئة العمال.

وقالت منى خليفة حماد: «ما شاهدناه اليوم يجسد نموذجاً ملهماً للعمل المجتمعي المستدام، حيث استطاعت مبادرة (ظلاً وأجراً) أن تجمع بين البعد الإنساني والتوعوي والصحي في إطار واحد، وأن تصل إلى العمال في مواقع عملهم لتقدم لهم الدعم والرعاية والتقدير الذي يستحقونه، وهذه المبادرة تؤكد أن شرطة دبي لا تقتصر رسالتها على حفظ الأمن، بل تمتد لتكون شريكاً حقيقياً في تعزيز جودة الحياة، وترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية».

وأضافت: «أثمّن الجهود الكبيرة التي بذلها مجلس الروح الإيجابية وجميع الإدارات العامة والشركاء والمتطوعون طوال أسابيع تنفيذ المبادرة التي كان لها أثر ملموس في إسعاد آلاف العمال، وتعزيز وعيهم الصحي والأمني، بما يعكس الصورة الحضارية لدولة الإمارات وريادتها في العمل الإنساني».

ونظمت المبادرة بالتعاون مع الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة لمراكز الشرطة ممثلة في مركز شرطة القصيص، ومركز رعاية الضحية ممثلاً في قسم الدعم المجتمعي الجنائي، والإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والإدارة العامة للعمليات، وفريق «شكراً لعطائك التطوعي» الذي مثله المستشار الدكتور خالد السلامي العضو الفخري للفريق، والأستاذ سيف الرحمن أمير مؤسس ورئيس الفريق، في صورة عكست تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والفرق التطوعية لخدمة المجتمع.

كما شارك المركز الصحي لشرطة دبي في الفعالية، من خلال تقديم محاضرات توعوية وصحية ألقاها الدكتور عمار شاكر البهندي، تناول خلالها مخاطر الإجهاد الحراري، وأعراضه وطرق الوقاية منه، وأهمية الإكثار من شرب المياه والسوائل، والالتزام بأوقات الراحة، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، واتباع الإرشادات الصحية التي تسهم في الوقاية من الأمراض المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، بما يتوافق مع سياسة حظر العمل وقت الظهيرة، إلى جانب تقديم نصائح توعوية حول التغذية السليمة، وأهمية الحصول على قسط كافٍ من الراحة، والإبلاغ المبكر عن أي أعراض صحية قد تنتج عن الإجهاد الحراري، حفاظاً على سلامة العمال وصحتهم.

كما تضمنت الفعالية رسائل توعوية هدفت إلى رفع مستوى الوعي لدى العمال حول أهمية الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، والمحافظة على صحتهم، والتواصل مع الجهات المختصة عند الحاجة، بما يسهم في إيجاد بيئة عمل آمنة ومستدامة، ويعزز جودة الحياة لهذه الفئة المهمة في المجتمع.

وأكدت رئيس مجلس الروح الإيجابية، فاطمة أحمد بوحجير، أن النجاح الذي حققته مبادرة «ظلاً وأجراً» طوال فترة تنفيذها، يعكس التزام شرطة دبي وشركائها بترسيخ نهج العمل المجتمعي المستدام، وترجمة توجيهات القيادة الرشيدة التي تضع الإنسان في مقدمة الأولويات.

وقالت: «لم تكن مبادرة (ظلاً وأجراً) مجرد سلسلة من الفعاليات، بل كانت رحلة إنسانية حملنا خلالها رسالة تقدير ووفاء لكل عامل يسهم بإخلاص في مسيرة البناء والتنمية. وقد حرصنا على أن تجمع المبادرة بين الدعم الإنساني والتوعية الصحية والأمنية، إيماناً منا بأن حماية الإنسان تبدأ بالاهتمام به، والاستماع إليه، والوصول إليه في موقع عمله».