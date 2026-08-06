«بيت الخير» تُهدي نادي دبي لأصحاب الهمم حافلة مجهزة

قدمت جمعية بيت الخير حافلة حديثة ومجهزة بمواصفات خاصة لنادي دبي لأصحاب الهمم، بسعة تقارب 35 راكباً، بما يسهم في توفير وسائل نقل آمنة ومريحة لأعضاء النادي، ويعزز مشاركتهم في البرامج الرياضية والاجتماعية والتأهيلية.

وقالت الجمعية، في بيان صحافي، أمس: «يأتي هذا التبرع تجسيداً لرسالة الجمعية في دعم المبادرات الإنسانية، التي ترتقي بجودة حياة أصحاب الهمم، وترسخ قِيَم الشراكة المجتمعية والتكافل، من خلال توفير احتياجات نوعية تسهم في تمكينهم وتيسير تنقلهم».

وأكدت «بيت الخير» أن هذه المبادرة تعكس إيمانها بأهمية توحيد الجهود مع المؤسسات الوطنية لخدمة أصحاب الهمم، وتمكينهم من ممارسة أنشطتهم المختلفة في بيئة توفر لهم أعلى درجات الراحة والأمان، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في دعم هذه الفئة وتمكينها.

من جانبه، أعرب نادي دبي لأصحاب الهمم عن بالغ شكره وتقديره لجمعية بيت الخير على هذه المبادرة الكريمة، مؤكداً أن الحافلة الجديدة ستشكل إضافة مهمة لأسطول النقل في النادي، وستسهم في تسهيل انتقال المنتسبين للمشاركة في التدريبات والبطولات والفعاليات المختلفة، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة لهم.

وتواصل «بيت الخير» تنفيذ مبادراتها المجتمعية بالشراكة مع مختلف المؤسسات، انطلاقاً من رسالتها في تعزيز التنمية المجتمعية المستدامة، وتوسيع أثر العمل الخيري والإنساني، بما يخدم مختلف فئات المجتمع.