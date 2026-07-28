«بيت الخير» تُنفق 122.5 مليون درهم على المشروعات الخيرية خلال 6 أشهر

أعلنت «بيت الخير» أن إجمالي إنفاقها على المشروعات الخيرية، خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ 122 مليوناً و523 ألفاً و804 دراهم، في إطار جهودها لتعزيز التكافل الاجتماعي ودعم الأسر المتعففة والحالات المستحقة في مختلف إمارات الدولة.

وأوضحت البيانات المالية للجمعية أن الإنفاق توزع بين 50 مليوناً و495 ألفاً و72 درهماً لمصارف الزكاة، و72 مليوناً و28 ألفاً و732 درهماً لمشروعات الصدقات، بما يعكس تنوع مشروعاتها الخيرية، وشمولها مجالات متعددة تلبي احتياجات مختلف الفئات المستحقة.

وفي ما يتعلق بمصارف الزكاة، جاءت المساعدات الطارئة في مقدمة أوجه الإنفاق بقيمة 37.9 مليون درهم، تلتها المساعدات الشهرية للأسر بقيمة 4.3 ملايين درهم، ثم العيدية بقيمة 3.7 ملايين درهم، ومشروع الغارمين بقيمة 2.3 مليون درهم، إضافة إلى زكاة الفطر بقيمة 1.6 مليون درهم، والدعم الشهري لأصحاب الهمم بقيمة 684 ألف درهم.

أما في جانب مشروعات الصدقات، فقد تصدرت المشروعات الرمضانية حجم الإنفاق بإجمالي 30.3 مليون درهم، تلاها مشروع علاج بقيمة 13.3 مليون درهم، والصدقات الطارئة بقيمة 13 مليون درهم، كما شمل الإنفاق كفالة ورعاية الأيتام بمبلغ 5.9 ملايين درهم، ومشروع المواد الغذائية بأكثر من خمسة ملايين درهم، ودعم مشروع الطالب بقيمة 2.1 مليون درهم، ومشروع الأضاحي بمبلغ 1.5 مليون درهم، إلى جانب عدد من المبادرات الخيرية الأخرى، وأكدت «بيت الخير» أن هذه النتائج تجسد التزامها بمواصلة تطوير برامجها الإنسانية، وتوسيع نطاق أثرها المجتمعي، من خلال سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، ودعم الأسر ذات الدخل المحدود، وتوفير المساندة الصحية والتعليمية والغذائية للفئات المستحقة، بما يعزز قيم التكافل والعطاء في المجتمع الإماراتي.

كما أعربت عن شكرها للشركاء والداعمين والمحسنين على إسهاماتهم المستمرة وثقتهم ببرامجها، مؤكدة أن هذا الدعم يمثل ركيزة أساسية في نجاح مشروعاتها الخيرية، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.