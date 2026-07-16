63.3 مليون درهم مساعدات «الشارقة الخيرية» داخل الدولة في 6 أشهر

بلغت القيمة المالية، التي صرفتها جمعية الشارقة الخيرية على برامج المساعدات داخل الدولة، خلال النصف الأول من العام الجاري، 63.3 مليون درهم، شملت مساعدات شهرية، وبرامج موسمية، إلى جانب مساعدات مقطوعة، وحزمة من المساعدات للمستحقين، وذلك بحسب التقرير الصادر عن الجمعية، مطلع شهر يوليو الجاري.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية، عبدالله بن خادم، أن المساعدات المقطوعة بكلفة 45 مليون درهم، شملت 23.3 مليون درهم للمساعدات العلاجية استفاد منها 799 حالة مرضية، مشيراً إلى أن الجمعية تعوّل في ذلك على ذوي القلوب الرحيمة من أهل الإحسان والمتصدقين، وأضاف أن الجمعية قدمت مساعدات سكنية لمصلحة 1066 مستفيداً بقيمة 10 ملايين درهم، ومساعدات دراسية للطلبة المتعسرين أبناء الأسر المتعففة بقيمة بلغت 6.9 ملايين درهم، ومساعدات للأيتام والأرامل والمطلقات بقيمة 6.7 ملايين درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.