إطلاق صندوق وقفي في دبي لدعم العرس الجماعي

وقّعت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، وجمعية النهضة النسائية بدبي، مذكرة تفاهم لإطلاق صندوق وقفي مبتكر لدعم مبادرة العرس الجماعي، وتوفير مصدر تمويل مستدام يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري، إلى جانب تنفيذ حزمة من المبادرات الوقفية والمجتمعية الهادفة إلى دعم الأسرة الإماراتية وترسيخ قِيَم التكافل والعطاء.

ويهدف الصندوق الوقفي إلى توفير دعم مالي مستدام للمبادرة، إلى جانب الإسهام في برامج التأهيل الأسري للمقبلين على الزواج، بما يعزّز استقرار الأسرة ويقيس الأثر الاجتماعي من خلال شراكات مجتمعية فاعلة ومستدامة، على أن يأتي الدعم من مصرف الأوقاف الاجتماعية التابع لأوقاف دبي، وتنصّ مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات بين الطرفين في مجالات دعم وتمكين الأسر المواطنة، بما يعزّز تماسك الأسرة واستقرارها.

كما تشمل مجالات التعاون إطلاق ودعم مشاريع وقفية مستدامة تحقق عوائد دائمة لخدمة المبادرات التنموية والإنسانية المشتركة، إلى جانب مساهمة أوقاف دبي سنوياً في رعاية وتنظيم مبادرة «العرس الجماعي»، واعتمادها رسمياً ضمن الرعاة الاستراتيجيين للمبادرة، تقديراً لدورها في دعم استدامتها وتعزيز أثرها المجتمعي.

واتفق الطرفان كذلك على التعاون في دعم مبادرة «قرة عين»، من خلال المساهمة في برامجها ومبادراتها، وتقديم الدعم المالي أو العيني وفق الاتفاق.

وأكد الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، علي محمد المطوع، في بيان صحافي، أمس، أن الشراكة مع جمعية النهضة النسائية تجسد توجه المؤسسة نحو توظيف الوقف في دعم المبادرات المجتمعية ذات الأثر المستدام، مشيراً إلى أن الصندوق سيحظى بدعم من مصرف الأوقاف الاجتماعية التابع للمؤسسة، بما يوفر مورداً وقفياً مستداماً يدعم مبادرة العرس الجماعي، ويسهم في برامج التأهيل الأسري للمقبلين على الزواج، انطلاقاً من رؤية المؤسسة في توظيف الوقف كأداة تنموية تعزّز جودة الحياة وترسّخ قِيَم التكافل والاستقرار الأسري.

من جانبها، أكدت المدير العام لجمعية النهضة النسائية في دبي، الدكتورة فاطمة الفلاسي، أن هذه الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي تُمثل خطوة نوعية نحو تعزيز استدامة المبادرات المجتمعية، وفي مقدمتها مبادرة «العرس الجماعي» التي تسهم في دعم استقرار الأسرة الإماراتية، وتمكين الشباب من بناء حياة أسرية مستقرة.