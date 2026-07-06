شرطة أبوظبي تنظم مبادرة للتبرع بالدم تعزيزاً للمسؤولية المجتمعية

نظّمت مديرية شرطة المناطق الخارجية بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، بالتعاون مع صحة وشركة Shory، مبادرة للتبرع بالدم بمركز شرطة خليفة، في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز المسؤولية المجتمعية، وترسيخ ثقافة العمل التطوعي، ودعم بنوك الدم، بما يسهم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين.

وأكد مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية، العميد سالم عاضة البقمي، أن المبادرة تُجسّد التزام شرطة أبوظبي بدورها الإنساني والمجتمعي، وحرصها على ترسيخ قِيَم العطاء والتطوع بين منتسبيها وأفراد المجتمع، بما يعكس نهجها في دعم المبادرات الوطنية التي تسهم في تعزيز جودة الحياة، مشيراً إلى أن التبرع بالدم يُعدّ من أسمى صور العطاء الإنساني، لما له من أثر مباشر في إنقاذ الأرواح، مثمناً التفاعل الكبير من المشاركين والتعاون البنّاء مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات الصحية في إنجاح المبادرة.

وأفاد نائب مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية لشؤون مراكز الشرطة ورئيس فريق الفعاليات والشراكات، العميد حمد خلفان الشين، بأن المبادرة تأتي ضمن سلسلة البرامج والمبادرات المجتمعية التي تنفذها المديرية لنشر الوعي بأهمية التبرع بالدم، وتعزيز ثقافة التطوع والمسؤولية المجتمعية، وترسيخ الشراكة الإيجابية مع مختلف فئات المجتمع.

وأكدت نائب رئيس فريق الفعاليات والشراكات بمديرية شرطة المناطق الخارجية، المقدم الدكتورة فاتن محمد مناحي، أن المبادرة تعكس اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز التعاون مع المؤسسات الصحية، ودعم المبادرات الإنسانية والوطنية، مشيرةً إلى أن الإقبال المتميّز على التبرع يُجسّد تنامي الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة في الأعمال التطوعية، والإسهام في دعم المنظومة الصحية.

وشهدت المبادرة مشاركة واسعة من منتسبي شرطة أبوظبي وأفراد المجتمع، الذين حرصوا على التبرع بالدم دعماً لاحتياجات بنوك الدم، وتجسيداً لقِيَم التكافل والتضامن المجتمعي، وإسهاماً في تعزيز جاهزية القطاع الصحي، وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية.