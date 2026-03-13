سالم القاسمي يشهد مبادرة «نور القرآن» في رأس الخيمة ويكرم الفائزين

شهد الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني ورئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، مبادرة «نور القرآن» في دورتها الثانية، التي نظمتها مؤسسة إس لتنظيم وإدارة الفعاليات في مجلسه بمنطقة الدهيسة في رأس الخيمة.

حضر المبادرة، التي قدمتها الرئيس التنفيذي للمؤسسة، سارة أحمد الضعيف، كل من: الشيخ سيف بن طالب بن ماجد القاسمي، وعضو المجلس الوطني الاتحادي، الدكتورة عائشة خميس الظنحاني، إلى جانب عدد من المسؤولين والشخصيات المجتمعية والأسر المتميزة.

وشهد الحفل تكريم 21 طفلاً من الفائزين في مبادرة «نور القرآن»، تقديراً لتفوقهم في حفظ وترتيل القرآن الكريم، كما تم تكريم عدد من الأسر الرائدة ضمن جائزة عام الأسرة 2026، تقديراً لدورها في ترسيخ القيم الأسرية وتعزيز التماسك المجتمعي.

وأكد الشيخ سالم بن سلطان القاسمي أن مبادرة «نور القرآن» تمثل نموذجاً للمبادرات المجتمعية التي تعزز ارتباط الأبناء بكتاب الله تعالى، وترسخ القيم الإيمانية والأخلاقية في نفوسهم، مشيداً بدور الأسرة في تربية الأجيال على مبادئ الدين والهوية الأصيلة، ومؤكداً أهمية استمرار مثل هذه المبادرات الهادفة التي تسهم في بناء جيل واعٍ ومتمسك بقيمه.