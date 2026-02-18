«شباب الفريج» تُمكّن الشباب من رفع الأذان خلال الشهر الفضيل

أطلق مجلس رؤية الشباب في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي مبادرة «شباب الفريج»، وهي مبادرة رمضانية مجتمعية تستهدف الشباب، وتهدف إلى اكتشاف وتنمية المواهب الشابة في مجال الأذان، وترسيخ القيم الدينية والهوية الإسلامية الأصيلة في نفوسهم، بما يُعزّز ارتباطهم بالمساجد وشعائرها.

وتأتي المبادرة امتداداً للنجاح الذي حققته مبادرة «مؤذن الفريج» المخصصة للأطفال، التي نُفّذت على مدار ثلاثة مواسم متتالية وأسهمت في تأهيل جيل ناشئ مرتبط بالمسجد، حيث انتقلت الدائرة اليوم بخطوة مدروسة إلى فئة الشباب فوق سن 18 عاماً، إيماناً بأهمية مواكبة الفئات المختلفة، واستدامة الاستثمار في الأصوات الواعدة من مختلف الأعمار.

وتُركّز مبادرة «شباب الفريج» على إتاحة الفرصة للشباب الموهوبين والراغبين في رفع الأذان خلال شهر رمضان المبارك، من خلال برنامج مبسط يجمع بين التأهيل العملي والمتابعة الميدانية، بإشراف مباشر من مجلس رؤية الشباب في الدائرة، مع إمكانية تطوير المبادرة واستمرارها إلى ما بعد الشهر الفضيل، بما يُعزّز حضور الشباب على المنبر ويمنحهم مساحة إيمانية فاعلة للمشاركة في إحياء الشعائر.

وأكد رئيس مجلس رؤية الشباب بالدائرة، أحمد عبدالله الرئيسي، أن المبادرة تعكس نهج «إسلامية دبي» في رعاية الإنسان في مختلف مراحله العمرية، وتترجم إيمانها العميق بدور الشباب كشركاء في تعزيز رسالة المسجد المجتمعية، مشيراً إلى أن المبادرة تسعى إلى صقل مهارات الأصوات الشابة، وتمكينها من أداء شعيرة الأذان وفق أحكامه الشرعية وبأسلوب متقن، بما يُعزّز روح الانتماء والمسؤولية، ويجعل من الأذان تجربة إيمانية حية تعاش.

ودعت الدائرة الشباب إلى التفاعل والمشاركة في مبادرة «شباب الفريج»، مشجعة الراغبين في المشاركة على التسجيل عبر رابط المبادرة، وزيارة قنواتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.