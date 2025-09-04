«إسلامية دبي» تشارك في مبادرة «مرحباً مدرستي»

تشارك دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في مبادرة «مرحباً مدرستي»، التي تُنظّمها وزارة التربية والتعليم، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025-2026.

وتأتي المبادرة في سياق استراتيجية «أقرب إلى المجتمع» التي تتبناها الدائرة، وانسجاماً مع توجهات «عام المجتمع 2025»، حيث تسعى إلى غرس القيم الدينية والثقافية والوطنية في نفوس الطلبة، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة في إعداد جيل واعٍ متمسك بالهوية الإماراتية.

وأكّد رئيس قسم الإرشاد الديني بالإنابة، يحيى عبدالعزيز، أن مشاركة «إسلامية دبي» تتمثّل في رفد البرنامج بنخبة من الوعاظ المتخصصين الذين يمتلكون خبرة تربوية وأسلوباً قصصياً جذاباً يتناسب مع اهتمامات الجيل الناشئ، وأضاف أن بداية العام الدراسي تُعدّ فترة مثالية لغرس الحافز والانضباط والطموح لدى الطلبة، لما تحمله من طاقة إيجابية تهيئهم لاستقبال تحديات التعليم بروح متجددة.

وذكر أن مشاركة الدائرة عبر وعاظها تسهم في إثراء المبادرة، من خلال طرح موضوعات منتقاة بعناية، تتناسب مع المراحل العمرية المختلفة للطلبة، بما يحقق أهداف البرنامج التوعوية في بناء الشخصية المتوازنة، وتعزيز القيم الوطنية والاجتماعية.