«دبي الإسلامي» يتبرع بـ 28 مليون درهم لـ «دار البر»

تلقت جمعية دار البر تبرعاً من بنك دبي الإسلامي بقيمة 28 مليون درهم، لمصلحة مشروعات الخير والإحسان، والمبادرات المجتمعية، ودعم شريحة المحتاجين ومحدودي الدخل، وتعزيز التنمية والاستدامة داخل الدولة.

ويأتي هذا التبرع في إطار رؤية البنك التي تركز على «الاستثمار في الإنسان»، من خلال دعم مشروعات محلية حيوية، تشمل توفير الرعاية الصحية للمرضى غير القادرين، ودعم التعليم للطلبة من الأسر ذات الدخل المحدود، إضافة إلى تمكين الأسر المتعففة وتعزيز استقرارها الاجتماعي. وأكّد البنك في بيان صحافي أمس، أن هذا التبرع مخصص بالكامل لمشروعات داخل الدولة، التزاماً بتوجيه أموال الزكاة إلى مستحقيها ضمن نطاق المجتمع المحلي.

وأشاد الرئيس التنفيذي لجمعية دار البر، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، بهذه المبادرة، قائلاً: «نشكر بنك دبي الإسلامي على هذا الإسهام القيّم من أموال الزكاة، والذي يعكس القيم الإنسانية الرفيعة، ويعزز أواصر التعاون بين المؤسسات المالية والخيرية، بما يخدم المجتمع الإماراتي»، وأوضح الفلاسي أن جمعية دار البر وبنك دبي الإسلامي تجمعهما علاقة شراكة استراتيجية وطنية، تمتد عبر سنوات من التعاون في ميادين العمل الخيري والإنساني، ومشروعات التنمية والاستدامة.

وأكّد أن الجانبين يحرصان على ترسيخ هذه الشراكة وتعزيزها في السنوات المقبلة، بما يخدم المصلحة الوطنية، ويعود بالنفع على الفئات المحتاجة والمعوزة. وأضاف أن جمعية دار البر تُسخّر الدعم السنوي المستمر من بنك دبي الإسلامي لتنفيذ البرامج والمبادرات الخيرية الأكثر إلحاحاً، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الإنسانية المُلحة.