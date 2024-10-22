«دبي الخيرية» تدعم «تبرعكم حياة 2» بـ 1.3 مليون درهم

أسهمت جمعية دبي الخيرية بسداد مليون و380 ألف درهم لمصلحة مبادرة «تبرعكم حياة» في موسمها الثاني، التي تتبناها صحيفة «الإمارات اليوم»، ومؤسسة الجليلة التابعة لـ«دبي الصحية»، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، لعلاج وزراعة الكلى لـ67 مريضاً بالفشل الكلوي ويحتاجون إلى عمليات زراعة كلى.

وتساعد مساهمة الجمعية في إجراء عمليات زراعة كلى لمرضى من مصابي الفشل الكلوي، فضلاً عن توفير الدواء اللازم لهم، والمتابعة العلاجية بعد العملية لمدة عامين.

وتهدف «تبرعكم حياة 2» إلى جمع 46 مليوناً و157 ألفاً و970 درهماً، كُلفة علاج المرضى المشمولين بالمبادرة، وهم 15 طفلاً و52 بالغاً، بينهم خليجيون، و24 من جنسيات دول عربية، و33 آسيوياً، وستة من جنسيات دول أوروبية، واثنان من دولتين إفريقيتين.

وبلغ حجم التبرعات لهذه المبادرة، منذ إطلاقها حتى الآن، 19 مليوناً و624 ألفاً و625 درهماً، تكفي لعلاج وزراعة كلى لـ33 مريضاً، إذ سددت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أربعة ملايين درهم، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر بدبي مليون درهم، وسدد متبرع 7.5 ملايين درهم، وشركة الوليد للعقارات سددت 300 ألف درهم، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية سدد مليون درهم، ومؤسسة تراحم الخيرية سددت مبلغ مليون درهم، وبنك دبي الإسلامي سدد ثلاثة ملايين و444 ألفاً و625 درهماً، وجمعية دبي الخيرية سددت مبلغ مليون و380 ألف درهم.

ورحب المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، أحمد السويدي، بمبادرة «تبرعكم حياة 2»، مؤكداً أهمية التعاون والتكامل الخيري لتحقيق مبادرات نوعية، تستهدف أكثر الناس حاجة، وقال: «تنفذ الجمعية مشروعاً سنوياً للنهوض باحتياجات المرضى المقيمين الصحية والطبية، وضمن هذا التوجه الإنساني وجدنا من واجبنا أن نستجيب وندعم المبادرة الإنسانية، التي أطلقتها صحيفة (الإمارات اليوم)، بالتعاون مع مؤسسة الجليلة، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، تحت عنوان (تبرعكم حياة) في موسمها الثاني، لإنقاذ 67 من مرضى الفشل الكلوي، ومرضى زراعة الكلى في إمارة دبي».

وأضاف السويدي: «مشاركة من دبي الخيرية في هذه المبادرة تقرر فتح باب التبرع لحالتين من مرضى الفشل الكلوي، عبر آليات التبرع الخاصة بالجمعية، بمستهدف إجمالي يبلغ مليوناً و380 ألف درهم، لمساندة هذه المبادرة، ودعم جهود زراعة الكلى لمرضى الفشل الكلوي».

وأوضح أن الجمعية وفرت للمتبرعين وأهل الخير والعطاء بيئة سلسة لآليات التبرع عبر موقعها الإلكتروني، فضلاً عن تطبيق دبي الخيرية على الهواتف الذكية، وابتكار الحصالات الذكية وتوفيرها في المراكز التجارية ومحال التجزئة ومحطات الوقود وغيرها من الأماكن العامة، أو ببطاقة الائتمان أو من خلال الحسابات البنكية التابعة للجمعية، إلى جانب التواصل بمركز الاتصال بالمقر الرئيس بمنطقة المحيصنة2 وفرع الجمعية بأفينيو مول- ند الشبا.

وقدم المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة، الدكتور عامر محمد الزرعوني «الشكر لكل من أسهم في دعم مبادرة «تبرعكم حياة2»، المبادرة الوطنية المجتمعية الرائدة، سواء من المؤسسات أو الأفراد، منوهاً بدعم جمعية دبي الخيرية للمبادرة بمليون و380 ألف درهم.

وأضاف أن «تبرعكم حياة2» تعتمد على مبدأ أساسي تتبناه الدولة، وهو العمل الإنساني ومساعدة المرضى، التزاماً بالقيم النبيلة والمبادئ السامية التي تؤكدها القيادة، اقتداء بنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي عُرف بتقديم العون والمساعدة لذوي الحاجة، والمبادرة انطلقت من ذلك المنطق لتلاحم المجتمع من مؤسسات حكومية وخاصة لمد يد العون للمرضى المشمولين في المبادرة، متابعاً أن حصيلة المبادرة بلغت 19.6 مليون درهم.

ونوه رئيس تحرير صحيفة «الإمارات اليوم»، إبراهيم شكرالله، بدعم جمعية دبي الخيرية للمبادرة، ومساهمتها بمليون و380 ألف درهم، كما وجه الشكر للمؤسسات والمتبرعين من الأفراد منذ انطلاق المبادرة على تبرعهم ودعمهم لمصلحة المبادرة في موسمها الثاني، مؤكداً أن هذا التبرع ليس غريباً على مجتمع دولة الإمارات ومؤسساتها وتكاتفهم وتعاضدهم في الدعم الدائم لمبادرات الصحيفة المجتمعية والإنسانية بشكل خاص والمبادرات المجتمعية على مستوى الدولة بشكل عام.

وأضاف أن «مبلغ التبرعات وصل إلى 19 مليوناً و624 ألفاً و625 درهماً، تكفي لعلاج وزراعة الكلى لـ33 مريضاً»، مشيراً إلى أن المبادرة أكملت أسبوعها الثالث منذ انطلاقتها، وحققت رقماً جيداً في حجم التبرعات لهذه المبادرة المجتمعية.