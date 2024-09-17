مندوبون

يُعاني كثيرون من سكان عجمان إزعاج مندوبي المبيعات التابعين لبعض الشركات، بطرق أبواب منازلهم للترويج لمنتجاتهم، دون مراعاة لوقت راحة أصحاب السكن، حيث يتكرر ذلك بشكل شبه يومي، مطالبين الجهات المعنية بالنظر في الأمر.

سوق السمك

شكا مرتادو سوق السمك في عجمان نقص المواقف الخاصة بالسيارات، بسبب التوسعات الجارية حالياً في المناطق المُحيطة به، حيث يضطر البعض إلى صف سياراتهم في أماكن بعيدة والسير على أقدامهم مسافات طويلة تحت تأثير درجات الحرارة المرتفعة.

إطارات

يعاني سائقو المركبات الخفيفة انتشار بقايا الإطارات التالفة على طريق سويحان وطريق الشاحنات في أبوظبي بشكل كبير، جراء انفجار إطارات الشاحنات بسبب تهالك هذه الإطارات وانفجارها بشكل مفاجئ أثناء سيرها على الطرقات، بسبب الإهمال وعدم فحص الإطارات من قبل سائقي هذه الشاحنات بين فترة وأخرى، لذا يطالبون الجهات المعنية بتكثيف الحملات المرورية والتوعوية بلغات عدة لسائقي هذه الشاحنات.

شاحنات

لاحظ مرتادو طريق (العين - دبي) ابتداءً من الجسر المؤدي إلى حتا باتجاه دبي، قيام بعض سائقي الشاحنات الكبيرة بتجاوزات متهورة على الطريق وسير بعضهم في المسار الأيسر للتجاوز، في تصرف مخالف للنظام المروري، فضلاً عن تسببه في ربكة مرورية لدى سائقي المركبات الصغيرة، وقد يتسبب في وقوع حوادث، مناشدين المسؤولين في الجهات المعنية النظر في هذا الأمر.