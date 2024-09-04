«الإمارات للخدمات للصحية» تطلق «منك المبادرة ومنا الأمل»

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ممثلة بمستشفى صقر، أحد منشآتها التابعة لها، عن استئناف أعمال حملة الفحص المبكر للكشف عن سرطان الثدي للعام الثاني على التوالي، حيث تهدف الحملة التي يتم تنظيمها بالتعاون مع جمعية أصدقاء مرضى السرطان تحت شعار «منك المبادرة ومنا الأمل»، إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتقديم الفحوص المجانية للسيدات فوق سن الـ40 عاماً.

وتوفر الحملة التي تستمر من أغسطس حتى 26 نوفمبر، 20 عيادة متنقلة مزودة بأجهزة الماموغرام والموجات فوق الصوتية، لضمان تقديم أفضل الخدمات التشخيصية، بالإضافة إلى توفير الفحوص السريرية وغيرها من الفحوص النوعية للكشف عن المرض، فضلاً عن تنظيم مجموعة من جلسات التوعية الهادفة إلى تسليط الضوء على دور الكشف المبكر في الوقاية من سرطان الثدي وعلاجه والتعريف بآليات وأساليب إجراء الفحص الذاتي.

وأكّد المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتور عصام الزرعوني، أن الكشف المبكر عن سرطان الثدي يعد الركيزة الأساسية في مكافحته والوقاية منه، مشدداً على ضرورة مبادرة الفئة المستهدفة للاستفادة من الفحوص الوقائية، لاسيما في ظل حرص مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على توفير جميع الخدمات اللازمة في المراكز الصحية والمستشفيات التابعة لها، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وأهداف رؤية «نحن الإمارات» 2031.

من جهتها، لفتت مدير مستشفى صقر برأس الخيمة، الدكتورة منى العيان، إلى توسيع نطاق الحملة هذا العام لتشمل بعض مناطق إمارتي عجمان وأم القيوين بعد أن كانت منحصرة في إمارة رأس الخيمة العام الماضي، بالإضافة إلى مضاعفة عدد العيادات المتنقلة من 10 إلى 20 عيادة بهدف الوصول إلى شريحة أكبر من السيدات وتعزيز الفائدة والأثر، مشيرةً إلى تنظيم مستشفى صقر العديد من الفعاليات والأنشطة بالتزامن مع فترة الحملة، بما في ذلك فعاليات الجمعة الوردية المقرر إقامتها في شهر أكتوبر.

وحملة «منك المبادرة ومنا الأمل» تأتي في إطار سلسلة من المبادرات التي تنفذها المؤسسة لتعزيز الصحة العامة وتكريس ثقافة الوقاية المبكرة بين مختلف فئات المجتمع الإماراتي، وتهدف المؤسسة من خلال هذه الحملة إلى تحقيق الاستدامة والاستباقية والاستمرارية، حيث تركز حملة هذا العام على متابعة الحالات التي تمت معاينتها العام الماضي وتحقيق أكبر تغطية ممكنة لهذا العام.