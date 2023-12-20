450 ألف درهم تُنهي معاناة «أبوسلطان» مع قضية مالية

يقبع النزيل «أبوسلطان»، البالغ من العمر 60 عاماً، خلف قضبان السجن على ذمة قضية مالية تبلغ قيمتها الإجمالية مليوناً و200 ألف درهم، وقد أجريت تسوية مالية وتم تخفيض المديونية إلى 900 ألف درهم، سددت جهتان خيريتان منها نصف المبلغ، ولايزال ينتظر من يساعده على سداد المبلغ المتبقي البالغ 450 ألف درهم حتى يتم الإفراج عنه.

وروى «أبوسلطان» قصته لـ«الإمارات اليوم» قائلاً: «كنت لاعب قوى سابقاً، وعملت موظفاً مدة 33 عاماً، وكانت حياتي تسير بوتيرة طبيعية، وقد حصلت على قرض مالي من أحد البنوك بقيمة 900 ألف درهم لتسهيل أمور حياتي، والتزمت بسداد القرض الذي وصل مع الفائدة إلى مليون و200 ألف درهم، وبمبلغ اقتطاع شهري بلغ 13 ألف درهم حتى عام 2016».

وأضاف: «تعرضت لظروف أسرية قاسية أدت إلى تراكم الديون على عاتقي بشكل كبير، كما تمت إحالتي في عام 2016 إلى التقاعد، وانخفض راتبي بعد التقاعد 18 ألف درهم، يقتطع منه 13 ألفاً لسداد القرض، فيما يتبقى 5000 درهم، وهو مبلغ لا يلبي متطلبات الحياة المعيشية لأفراد أسرتي، وقد حاولت التنقل من بنك إلى آخر لشراء المديونية وخفض نسبة الاقتطاع الشهري من راتبي التقاعدي، وقد وافق أحد البنوك على شراء المديونية وخفض الاقتطاع الشهري للقرض إلى 5000 درهم حتى السداد، لكن في ظل ازدياد المصروفات المعيشية والمستلزمات الشهرية والمديونية المترتبة علي، أصبحت حياتي قاسية وغير قادر على تلبية المتطلبات في الوقت نفسه، ووصلت إلى مرحلة عجزت فيها عن سداد الأقساط الشهرية لقرض البنك، ما دفع إدارة البنك إلى التعميم عليّ، وتم ضبطي على ذمة القضية المالية، وأقبع حالياً في السجن المركزي في عجمان».

وتابع: «سبق لإدارة السجن أن أجرت تسوية مع البنك وتم تخفيض المبلغ إلى 900 ألف درهم، وقد ساعدتني جهتان خيريتان على سداد نصف المبلغ، هما: مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية التي قدمت لي 300 ألف درهم، وصندوق الفرج الذي ساعدني بـ150 ألف درهم، لكنني مازالت أنتظر المساعدة في المبلغ المتبقي والبالغ 450 ألف درهم».

وأوضح: «كنت لاعب قوى من فترة التسعينات إلى عام 2015، وتدرجت كلاعب ومحكم ومدرب، وحققت نجاحات كثيرة، بالتوازي مع وظيفتي، إلا أن ظروف حياتي انقلبت رأساً على عقب، وأقبع نزيلاً في السجن منذ 14 شهراً».

ويناشد «أبوسلطان» أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون له ومساعدته على تدبير المبلغ المتبقي للقضية المالية والبالغ 450 ألف درهم حتى يخرج من السجن ويبدأ صفحة جديدة من حياته بعدما استوعب الدرس القاسي.

أبوسلطان:

. ازدياد المستلزمات الشهرية والمديونية المترتبة عليّ؛ جعلني غير قادر على تلبية المتطلبات كافة.

. إدارة السجن أجرت تسوية للمديونية، وتم تخفيضها من 1.2 مليون إلى 900 ألف درهم.