أصحاب الهمم في «زايد العليا» يحيكون ملابس سائقي ومشرفي «مواصلات الإمارات»

وقعت مؤسسة زايد العليا مذكرة تفاهم مع مواصلات الإمارات لتنفيذ مبادرة حياكة ملابس سائقي ومشرفي الحافلات التابعين لـ«مواصلات الإمارات» بأنامل أصحاب الهمم بورش الخياطة التابعة لإدارة التأهيل الزراعي والمهني في «زايد العليا»، كما تتضمن الاتفاقية إطلاق مبادرات مجتمعية مشتركة للاستفادة من أصحاب الهمم بقائمة الموهوبين.

وقع مذكرة التفاهم الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عبدالله عبدالعالي الحميدان، ونائب الرئيس التنفيذي، الرئيس التنفيذي لقطاع النقل المدرسي في مواصلات الإمارات فريال توكل.

وتنفذ مؤسسة زايد العليا، بموجب مذكرة التفاهم، دورات توعية وتثقيف سنوية لسائقي ومشرفي الحافلات في مواصلات الإمارات حول التعامل مع أصحاب الهمم بهدف رفع الوعي لديهم بإجراءات الأمن والسلامة الواجب اتباعها للحفاظ على سلامة الطلاب خلال رحلتهم اليومية إلى مراكز الرعاية والتأهيل والعودة منها لضمان حمايتهم من المخاطر، وضمان وصولهم إلى مراكز المؤسسة بأمان. وتتضمن المذكرة تسجيل مؤسسة زايد العليا في سجل الموردين بنظام المشتريات بمواصلات الإمارات لدعم تنفيذ مبادرة حياكة ملابس سائقي ومشرفي الحافلات بأنامل أصحاب الهمم، وتوفير احتياجاتهم من منتوجات الورش التأهيلية التابعة لـ«زايد العليا».