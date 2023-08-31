«أوقاف دبي» تدعم مرضى السرطان بمليون درهم

قدمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي دعماً مالياً بقيمة مليون درهم إلى مؤسسة الجليلة لعلاج المصابين بأمراض السرطان من الحالات الإنسانية وغير القادرين على دفع تكاليف العلاج.

ويأتي الدعم من مخصص الزكاة في «أوقاف دبي» بهدف تعزيز دور الوقف في دعم قطاع الصحة والمحافظة على حياة الأفراد ومساندة شرائح المجتمع محدودة الدخل لتلقي العلاج وتوفير الرعاية الصحية.

وخصصت المؤسسة الدعم لصالح برنامج «عاون» الذي أطلقته مؤسسة الجليلة لتقديم العلاج والرعاية الطبية للمرضى غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج المناسب لاسيما أصحاب الأمراض المزمنة التي تهدد حياتهم بمن فيهم مرضى السرطان.

وأكد الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر علي المطوع، حرص المؤسسة على دعم القطاع الصحي في المجتمع وتعزيز توجهاتها الإنسانية في مجالات الرعاية الطبية من خلال دعم الحالات الإنسانية المسجلة لدى المؤسسات الصحية والمشاركة في المبادرات الرامية إلى علاج المرضى من ذوي الدخل المحدود ومساندة غير القادرين على سداد قيمة العلاج خصوصاً أصحاب الأمراض المزمنة التي تهدد حياتهم وتؤثر سلباً في الاستقرار الأسري.

ولفت إلى أن المؤسسة تلتزم بتفعيل الشراكات التي من شأنها تعزيز دور الوقف في تلبية احتياجات المجتمع ومساندة الأفراد في كل القطاعات الحيوية والعمل على تحقيق استراتيجية الوقف الرامية إلى تمكين القطاع الوقفي وإرساء التكافل بين أعضاء المجتمع مع دوام المنفعة.

من جانبه، أعرب المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة الدكتور عامر الزرعوني، عن امتنانه للشريك الاستراتيجي «أوقاف دبي» على هذا الدعم السخي الذي يأتي في إطار تعزيز جهود مؤسسة الجليلة للارتقاء بحياة الأفراد من خلال توفير الرعاية الطبية لهم عبر برنامج «عاون» حيث قدمت الجليلة منذ بداية العام الجاري 25 مليون درهم لتوفير العلاج والرعاية الطبية عالية الجودة لأكثر من 1500 مريض من المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج لاسيما مرضى السرطان.

وقال إن برنامج «عاون» يؤكد التزام الجليلة بالقيمة الأساسية لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية «المريض أولاً» وسعيها الدائم للمساهمة في توفير حياة صحية للمرضى وإحداث تغيير إيجابي في المجتمع، إذ تمثل مؤسسة الجليلة ذراع العطاء في مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية لتعزيز رؤية ورسالة المؤسسة في الارتقاء بصحة الإنسان.