«تعاونية الاتحاد» تدعم مبادرة كوتوبيا «فطوركم سحورهم 5»

وقّعت «تعاونية الاتحاد» مذكرة تفاهم مع مؤسسة كوتوبيا للمسؤولية الاجتماعية، بهدف تقديم الدعم المادي والمعنوي لمبادرة «فطوركم سحورهم 5»، إحدى المبادرات المجتمعية التي تدعمها التعاونية منذ انطلاق دورتها الأولى.

ووقع مذكرة التفاهم عن تعاونية الاتحاد مدير إدارة السعادة والتسويق، الدكتور سهيل البستكي، وعن مؤسسة كوتوبيا للمسؤولية الاجتماعية المدير التنفيذي للمؤسسة، يوسف أحمد العبيدلي، وذلك في مبنى الورقاء سيتي مول، حيث إن مبادرة «فطوركم سحورهم 5» تهدف إلى نشر ثقافة حفظ النعمة في المجتمع، والتغلب على مظاهر البذخ والإسراف في الطعام، والتقليل من نسبة الفاقد الزائد عن الحاجة.

وقال البستكي إن التعاونية حريصة على دعم وتطبيق مفهوم المسؤولية الاجتماعية، من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي للمؤسسات المجتمعية التي تخدم المجتمع، مشيراً إلى أن دعم التعاونية لمبادرة «فطوركم سحورهم» منذ انطلاقها يدل على التزامها برؤيتها واستراتيجياتها التي تتماشى مع توجيهات القيادة بأن يكون الدعم المجتمعي أسلوب ومنهج عمل في جميع المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة بالدولة.

وأشاد العبيدلي بدور تعاونية الاتحاد المجتمعي، ودعمها لمبادرة «فطوركم سحورهم» منذ انطلاقها، مشيراً إلى أن المبادرة تسهم في نشر ثقافة حفظ النعمة بنموذجها المبتكر، وتوعي المجتمع بأهمية عدم الإسراف في الطعام بشكل سلبي، لأضرارها السلبية، وضرورة التبرع بفائض الطعام تحت إشراف الجهات المعنية المختصة، حسب أعلى معايير السلامة الغذائية.

• «فطوركم سحورهم 5» تهدف إلى نشر ثقافة حفظ النعمة في المجتمع.