متبرعان يتكفلان بعلاج «أم نرمين»

تكفّل متبرعان بسداد 21 ألفاً و152 درهماً لعلاج المريضة (أم نرمين) التي تعاني مشكلات صحية في القلب، منذ عام تقريباً، إلى جانب السكري وارتفاع الضغط والكوليسترول.

ووفقاً لتقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، فالمريضة (أم نرمين - سودانية - 53 عاماً) تحتاج إلى أدوية شهرية، للسيطرة على مشكلاتها الصحية، وإلى استمرار المتابعة الطبية في المستشفى.

وسبق أن عانت (أم نرمين) ضيقاً شديداً في التنفس، ما استدعى إدخالها إلى قسم الطوارئ في المستشفى، وإجراء فحوص وأشعة عاجلة لها، بيّنت نتائجها أن لديها مشكلات صحية في جهاز التنفس والقلب، وقد مكثت في المستشفى 10 أيام، لوضعها تحت الملاحظة الطبية إلى أن تحسنت، لكن حالتها الصحية تدهورت بشدة، أخيراً، نتيجة توقف العلاج وأدوية القلب والأمراض المزمنة، إضافة إلى عدم تمكنها من المواظبة على المتابعة في المستشفى.

وكانت ابنتها قد توجهت إلى أهل الخير، من المقتدرين مالياً، مناشدة إياهم مساعدتها على سداد كُلفة أدوية والدتها وعلاجها.

ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرعَين ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل قيمة التبرع إلى حساب المريضة في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية.

وأعربت ابنة المريضة عن شكرها العميق للمتبرعَين، مثمنة استجابتهما السريعة لمناشدتها، ووقفتهما إلى جانب أسرتها في ظل الظروف الصعبة التي تمرّ بها، مؤكدة أن «هذا ليس غريباً على شعب دولة الإمارات المحب لعمل الخير».

وكانت (أم نرمين) أُصيبت قبل عام تقريباً بوعكة صحية، فاصطحبتها ابنتها إلى المستشفى، للاطمئنان على وضعها الصحي، لكن نتائج الفحوص أظهرت أنها تعاني مشكلات صحية في الجهاز التنفسي والقلب، ما أدى إلى شعورها الدائم بضيق في التنفس، وقد وصف الطبيب لها أدوية وبخاخات للتنفس، وأكد ضرورة التزامها بالمراجعات، وعدم بذل أي جهد، لأن ذلك سيؤثر سلباً في صحتها، لكنها أصيبت بالتعب مجدداً وعدم القدرة على التنفس، ما استدعى نقلها إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، حيث تبيّن أن لديها اضطراباً في جهاز التنفس، وضعفاً في دقات القلب.

وأكدت الابنة تحسن حالة والدتها الصحية «إذ سمح لها الطبيب بالخروج من المستشفى، ووصف لها قائمة بالأدوية والعلاجات لمدة عام، لكن ظروف أسرتها المالية الصعبة لم تسمح لها بتأمين حاجتها من الأدوية».

وقالت إن مصدر دخل أسرتها الوحيد هو راتب زوجها، البالغ 10 آلاف درهم، يسدد منه 1800 درهم أقساطاً بنكية.

وشرحت أن والدها كبير في السن وعاطل عن العمل بسبب المرض، لافتة إلى أن زوجها هو المعيل لأسرته المكونة من أربعة أفراد، إضافة إلى والديها وشقيقة لها.

. «أم نرمين» لديها مشكلات صحية في التنفس والقلب.. وحالتها تدهورت بشدة أخيراً.