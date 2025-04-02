«أم حسام» تحتاج إلى 9.9 آلاف درهم لتجديد «التأمين الصحي»

تُعاني (أم حسام - 83 عاماً) هشاشة العظام وأمراضاً مزمنة أبرزها السكري والضغط، وتحتاج إلى علاجات وأدوية خاصة ومتابعات بشكل دوري، في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي، وتحتاج المريضة إلى تجديد بطاقة التأمين الصحي بكُلفة تبلغ 9919 درهماً لتتمكن من الاستمرار في العلاج تفادياً لتدهور وضعها الصحي، فيما لا تسمح إمكانات ابنها المالية، وهو المعيل الوحيد لها، بتدبير المبلغ.

ويروي ابن المريضة قصة معاناة والدته، قائلاً: «منذ أعوام عدة كانت والدتي تعاني آلاماً في الرقبة وأسفل الظهر، وشعورها بالتعب عند القيام بأي جهد، فقمت بنقلها إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي، حيث كشفت الفحوص والتحاليل الطبية إصابتها بهشاشة في العظام، إضافة إلى أمراض مزمنة أخرى أبرزها ارتفاع في السكري والضغط، وتحتاج إلى علاج خاص وأدوية وفيتامينات، ومتابعات بشكل دوري، وفي تلك السنوات كنا نستطيع تدبر تكاليف علاجها بمساعدة التأمين الصحي الذي لديها، ولكن في الفترة الحالية انتهي الضمان الصحي الذي لديها، وعجزنا حالياً عن الاستمرار في دفع تكاليف علاجها، أو تجديد بطاقة الضمان الصحي لها، لتدهور وضعي المادي كثيراً».

وقال ابن المريضة: «أنا المعيل الوحيد لأسرتي المكونة من ستة أفراد إضافة إلى والدتي، ولكن للأسف قد تم إنهاء خدماتي في الشركة التي كنت أعمل فيها، وأصبحت عاطلاً عن العمل في الوقت الراهن، ونلجأ إلى بعض المساعدات المالية التي يقدمها لنا الجيران لنفقات المعيشة من مأكل ومشرب وملبس».

وتابع: «والدتي تحتاج إلى 9919 درهماً لتجديد بطاقة الضمان الصحي، حتى تتمكن من تلقي العلاجات اللازمة لها، حيث أكّد لي الطبيب ضرورة علاج والدتي بأقصى سرعة لأن حياتها أصبحت مهددة بالخطر، وأنا عاجز تماماً عن توفير ولو جزءاً بسيطاً من المبلغ، بسبب ظروفنا المالية القاسية حالياً».

وناشد ابن المريضة أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مدّ يد العون لوالدته ومساعدتها على تدبير تكاليف تجديد بطاقة الضمان، في ظل تدهور وضعها الصحي.

. ابن المريضة هو المعيل الوحيد لأسرته المكونة من ستة أفراد ووالدته، لكنه عاطل عن العمل ويتدبر نفقات معيشته بمساعدة الجيران.