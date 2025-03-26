8 ملايين درهم من فاعل خير و«دار البر» لـ «ياك العون 6»

قدّم «فاعل خير» وجمعية «دار البر» ثمانية ملايين درهم لمصلحة مبادرة «ياك العون 6»، حيث يكفي هذا التبرع للإفراج عن 72 مواطناً من المتعثرين مالياً والملاحقين قضائياً من المستهدفين بالمبادرة.

وأسهم «فاعل الخير» بستة ملايين درهم، فيما قدمت جمعية «دار البر» مليونَي درهم للمبادرة.

ووصل إجمالي التبرعات حتى الآن إلى 32 مليوناً و120 ألفاً و500 درهم، تكفي لتفريج كربة 327 مواطناً من المشمولين في المبادرة.

ونظراً إلى الإقبال الكبير من المتبرعين والجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الخيرية الراغبة في المشاركة بالمبادرة، التي تتبناها «الإمارات اليوم»، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، للإفراج عن السجناء من المواطنين المتعثرين مالياً، تمت زيادة أعداد المشمولين بالمبادرة من 267 إلى 327 مواطناً، وارتفع المبلغ المستهدف من 26 مليون درهم إلى 32 مليون درهم.

وتشمل المبادرة التي تتبناها «الإمارات اليوم»، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، بعد زيادة أعداد المشمولين، 327 مواطناً من الملاحقين قضائياً، والمترتبة عليهم قضايا مالية، بقيمة 32 مليوناً و120 ألفاً و500 درهم، لجمع شملهم مع أسرهم قبل عيد الفطر المبارك، وتم تزويد «الإمارات اليوم» بأعداد المواطنين المتعثرين مالياً، بعد دراسة ملفاتهم واعتمادها من قبل لجنة «محاكم الخير» في محاكم دبي.

وتولت «محاكم الخير» إجراء تسوية في ملفات قضايا المشمولين بالمبادرة مع الأشخاص والجهات الدائنة، ونجحت في خفض حجم المديونيات من 58 مليوناً و762 ألفاً و819 درهماً، إلى 32 مليوناً و120 ألفاً و500 درهم.

وسبق أن تبرع مصرف الإمارات الإسلامي بمليوني درهم، وجمعية بيت الخير بمبلغ ثلاثة ملايين درهم، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي بمليوني درهم، وشركة دبي للتأمين بمبلغ مليون درهم، وشركة الوليد للعقارات بمبلغ مليون درهم، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي بمبلغ مليون درهم، ومؤسسة تراحم الخيرية بمليوني درهم، وشركة هاربور العقارية بـ100 ألف درهم، وقدّم متبرعون 12 مليوناً و20 ألفاً و500 درهم، وبنك دبي الإسلامي ستة ملايين درهم، وجمعية دار البر مليوني درهم، ليصل إجمالي التبرّعات لهذه المبادرة منذ إطلاقها، إلى 32 مليوناً و120 ألفاً و500 درهم، تسهم في الإفراج عن 327 مواطناً من المشمولين بالمبادرة.

وقال الرئيس التنفيذي لجمعية «دار البر»، عبدالله علي بن زايد الفلاسي: «نفخر في (دار البر) بأن نكون جزءاً من هذه المبادرة المجتمعية والوطنية الرائدة التي تجسد قيم التكافل والتلاحم بين أبناء الوطن، وتترجم نهج قيادتنا الرشيدة في دعم العمل الإنساني والخيري. وتأتي مساهمتنا اليوم انطلاقاً من حرصنا على الوقوف إلى جانب إخواننا من المتعثرين مالياً، ومنحهم فرصة جديدة لاستعادة حياتهم الطبيعية ودمجهم مجدداً في المجتمع»، وأضاف: «إن مبادرة (ياك العون) تمثل نموذجاً يحتذى به في الشراكة المجتمعية بين القطاعين الحكومي والخاص والإعلام، ونحن في دار البر سنواصل دعم مثل هذه المبادرات التي تصنع الفرق في حياة الناس وتعزز من استقرار الأسرة والمجتمع».واستطاعت مبادرة «ياك العون» خلال مواسمها الخمسة الماضية الإفراج عن 709 مواطنين بمبلغ تجاوز 93.5 مليون درهم، في حين تستهدف هذا عام 327 مواطناً بقيمة إجمالية تبلغ 32 مليون درهم، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك و«عام المجتمع».وقال رئيس لجنة محاكم الخير في محاكم دبي، القاضي خالد الشامسي، إن «مبادرة ياك العون تمثل نموذجاً فريداً لقيم العطاء والتضامن الاجتماعي التي ترسّخت في مجتمعنا الإماراتي، إذ تعكس التزامنا الدائم بمساعدة المعسرين وتقديم يد العون لمن يواجهون صعوبات قانونية تحول دون استقرارهم وأمنهم الاجتماعي. واليوم، ونحن نحتفي بعامها السادس، نشهد زيادةً ملحوظة في عدد المتبرعين، ما يؤكد أن هذه المبادرة لم تكن مجرد فكرة عابرة، بل أصبحت جزءاً أصيلاً من نسيج العمل الإنساني في دولة الإمارات».

وأضاف الشامسي إن «وصول ياك العون إلى هذا المستوى من التوسع والتأثير يؤكد أن رسالتها الإنسانية لاتزال تحظى بدعم كبير من كل فئات المجتمع، ما يعكس مدى تجذر ثقافة التكافل في مجتمعنا».

وأردف: «لا شك أن هذا النجاح ما كان ليتحقق لولا جهود الجهات الداعمة والشركاء الاستراتيجيين والمتبرعين الذين آمنوا بأهمية هذه المبادرة وأسهموا في استدامتها. إننا اليوم أمام مسؤولية كبيرة لمواصلة هذا النهج، وتعزيز روح العطاء بما يواكب تطلعات مجتمعنا وقيم قيادتنا الرشيدة التي جعلت من العمل الخيري ركناً أساسياً في مسيرة التنمية».

وقال رئيس تحرير «الإمارات اليوم»، إبراهيم شكرالله: «نشكر كل من أسهم وشارك ودعم هذه المبادرة الوطنية التي أثبتت في ملحمة مجتمعية تكاتف الأفراد والمؤسسات في هذا الشهر الفضيل، والتي أثبتت تجاوز المستهدف من المبادرة بنسبة 60%»، وأضاف: «إن المستهدف في بداية المبادرة كان 20 مليون درهم تشمل 212 مواطناً، وارتفعت التبرعات إلى 32 مليون درهم لتشمل 327 مواطناً، ما يدل على نجاح هذه المبادرة المجتمعية الرائدة التي تتبناها (الإمارات اليوم) عبر خطها الإنساني (الخط الساخن)»، وأشار إلى أن إجمالي التبرعات وصل، حتى أمس، إلى 32 مليوناً و120 ألفاً و500 درهم، ما يكفي لسداد مديونية 327 مواطناً من الملاحقين قضائياً ضمن كشوف حملة «ياك العون 6»، مؤكداً أن هذه المبادرة حققت أهدافها النبيلة في الإفراج عن المشمولين بها قبل عيد الفطر المبارك.