6 ملايين درهم من «دبي الإسلامي» دعماً لـ «ياك العون 6»

قدم بنك دبي الإسلامي ستة ملايين درهم دعماً لمبادرة «ياك العون 6»، التي تتبناها «الإمارات اليوم» ومحاكم دبي ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وتستهدف الإفراج عن 267 مواطناً في دبي من المتعثرين مالياً والملاحَقين قضائياً، من خلال سداد مديونياتهم البالغة 26 مليوناً و120 ألفاً و500 درهم، تمهيداً للم شملهم مع أسرهم قبل عيد الفطر المبارك.

ويكفي تبرع بنك دبي الإسلامي للإفراج عن 52 مواطناً من المستهدفين بالمبادرة.

وتم تزويد «الإمارات اليوم» بأعداد المواطنين المتعثرين مالياً، بعد دراسة ملفاتهم واعتمادها من لجنة «محاكم الخير» في محاكم دبي، التي تولت إجراء تسوية في ملفات قضايا المشمولين بالمبادرة مع الأشخاص والجهات الدائنة، ونجحت في خفض حجم المديونيات من 46 مليوناً و762 ألفاً و819 درهماً، إلى 26 مليوناً و120 ألفاً و500 درهم.

وسبق أن تبرع مصرف الإمارات الإسلامي بمليوني درهم، وجمعية بيت الخير بمبلغ ثلاثة ملايين درهم، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي بمليوني درهم، وشركة دبي للتأمين بمبلغ مليون درهم، وشركة الوليد للعقارات بمبلغ مليون درهم، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي بمبلغ مليون درهم، ومؤسسة تراحم الخيرية بمليوني درهم، وشركة هاربور العقارية بـ100 ألف درهم.

كما قدّم متبرعون مبلغ ستة ملايين و20 ألفاً و500 درهم، ومع تبرع بنك دبي الإسلامي بستة ملايين درهم، يصل إجمالي التبرّعات للمبادرة منذ إطلاقها، إلى 24 مليوناً و120 ألفاً و500 درهم، تسهم في الإفراج عن 203 مواطنين من المشمولين بالمبادرة.

وقال بنك دبي الإسلامي، إنه يسهم في مبادرة «ياك العون» للعام السادس على التوالي.

وأكّد أن الغارمين من مستحقي أموال الزكاة، ويشكلون حالة إنسانية في المجتمع، الذي تعوّد دائماً على دعمهم ومعونتهم، كونهم تعرضوا لظروف قاهرة حالت بينهم وبين الوفاء بالمديونيات المترتبة عليهم.

وأضاف: «قررت إدارة البنك الاستجابة لهذه المبادرة المجتمعية الوطنية التي تجسد قيم التكافل والتضامن، ودعمها بتقديم ستة ملايين درهم، ليضاف هذا المبلغ إلى ما يقدمه البنك من دعم سنوي للغارمين، من خلال مشروع دائم ومتجدد مخصص لهذا الغرض، حيث بلغ الدعم المقدم من البنك لمبادرة (ياك العون) خلال المواسم السابقة 21 مليون درهم، وأسهم في الإفراج عن أكثر من 250 مواطناً متعثراً، وسداد شيكات مستحقة تحت التنفيذ القضائي أسهمت في نجدة المئات».

وأكد أن «المبادرة تمثل نموذجاً نبيلاً، إذ تعكس في جوهرها القيم التي تمثل المكون الأساسي لثقافتنا وتراثنا الحضاري في دولة الخير والعطاء، كما أنها تتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة بتبني المزيد من المبادرات التي تنهض بالمجتمع، وتحقق سبل الحياة والعيش الكريم لأبنائه».

وقال رئيس لجنة محاكم الخير في محاكم دبي، القاضي خالد الشامسي: «نحن اليوم على مشارف وداع شهر رمضان المبارك، وقد منَّ الله علينا برؤية ثمار مبادرة (ياك العون) تتجلى في أبهى صورها. بفضل الجهود المباركة والتكاتف المجتمعي، باتت نتائج المبادرة تلامس الأفق، حيث لمسنا إقبالاً واسعاً من أهل الخير والمتبرعين الذين أسهموا في تغيير حياة العديد من المستفيدين».

وأضاف أن «هذه المبادرة، التي انطلقت بروح العطاء والتكاتف، أثبتت أن مجتمعنا لايزال ينبض بقيم التكافل والتراحم، واليوم نشهد حصاد ما زرعناه من أمل وفرج في قلوب المحتاجين».

وشكر كل من أسهم ودعم، ودعا الجميع إلى مواصلة هذا النهج الإنساني الذي يعكس روح رمضان الحقيقية.

وقدّم رئيس تحرير «الإمارات اليوم»، إبراهيم شكرالله، الشكر لكل من أسهم في دعم المبادرة، من المؤسسات والأفراد، منوهاً بدعم «دبي الإسلامي» للمبادرة بستة ملايين درهم.

وأشار إلى أن إجمالي التبرعات وصل، حتى أمس، إلى 24 مليوناً و120 ألفاً و500 درهم، ما يكفي لسداد مديونية 255 مواطناً من الملاحقين قضائياً ضمن كشوف حملة «ياك العون 6»، وأكد أن المبادرة تهدف إلى سداد ديون مواطنين في دبي متعثرين في قضايا مالية، تمهيداً لإطلاق سراحهم وإعادتهم إلى أسرهم، داعياً المؤسسات والأفراد إلى دعم مثل هذه المبادرات المجتمعية الرائدة، التي تصبّ في مصلحة الوطن والمواطن.

يُذكر أن «الإمارات اليوم»، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أطلقت الموسم السادس من المبادرة الإنسانية (ياك العون)، بهدف جمع 20 مليون درهم لتفريج كربة 212 مواطناً قبل حلول عيد الفطر، في إطار مذكرة تفاهم تهدف إلى إطلاق سراح المواطنين المتعثرين مالياً والملاحَقين قضائياً في دبي. قبل أن ترفع عدد المستفيدين والمبلغ المستهدف بسبب الإقبال الكبير على المشاركة في المبادرة.وتأتي المبادرة تزامناً مع فرحة رمضان وحلول عيد الفطر المبارك، وضمن مبادرات الصحيفة في عام المجتمع.

كشف مبادرة «ياك العون» للإفراج عن المواطنين المتعثرين مالياً في دبي