زيادة مستفيدي «ياك العون 6» إلى 267 مواطناً بـ 26.1 مليون درهم

رفعت مبادرة «ياك العون 6» أعداد المشمولين فيها من 212 إلى 267 مواطناً، كما زادت المبلغ المستهدف من 20 مليون درهم إلى 26 مليوناً و120 ألفاً و500 درهم، وذلك نظراً إلى الإقبال الكبير من المتبرعين والجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الخيرية الراغبة في المشاركة في المبادرة التي تتبناها «الإمارات اليوم»، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، للإفراج عن السجناء من المواطنين المتعثرين مالياً، والملاحقين قضائياً.

وتشمل المبادرة 267 مواطناً من الملاحقين قضائياً، والمترتبة عليهم قضايا مالية، بعد زيادة أعداد المشمولين، وبقيمة 26 مليون درهم، لجمع شملهم مع أسرهم قبل عيد الفطر المبارك، وتم تزويد «الإمارات اليوم» بأعداد المواطنين المتعثرين مالياً، بعد دراسة ملفاتهم واعتمادها من قبل لجنة «محاكم الخير» في محاكم دبي.

وتولت «محاكم الخير» إجراء تسوية في ملفات قضايا المشمولين في المبادرة مع الأشخاص والجهات الدائنة، ونجحت في خفض حجم المديونيات من 46 مليوناً و762 ألفاً و819 درهماً، إلى 26 مليوناً و120 ألفاً و500 درهم.

وسبق أن تبرع مصرف الإمارات الإسلامي بمليوني درهم، وجمعية بيت الخير بمبلغ 3 ملايين درهم، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي بمليوني درهم، وشركة دبي للتامين بمبلغ مليون درهم، وشركة الوليد للعقارات بمبلغ مليون درهم، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر بدبي بمبلغ مليون درهم، ومؤسسة تراحم الخيرية بمليوني درهم، وشركة هاربور العقارية بـ100 ألف درهم، وقدم متبرعون مبلغ 6 ملايين و20 ألفاً و500 درهم، ليصل إجمالي التبرّعات لهذه المبادرة، منذ إطلاقها، إلى 18 مليوناً و120 ألفاً و500 درهم، تسهم في الإفراج عن 203 مواطنين من المشمولين بالمبادرة.

وقال رئيس لجنة محاكم الخير في محاكم دبي، القاضي خالد الشامسي، إن «الإقبال الكبير على مبادرة (ياك العون) يعكس مدى الحاجة الملحّة لمثل هذه المبادرات الإنسانية، ويؤكد دورها الفاعل في تقديم الدعم للأسر المتعثرة، ما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي، وتعزيز قيم التكافل والتعاضد».

وأضاف: «لقد شهدنا في الفترة الأخيرة تزايداً لافتاً في أعداد المشمولين بالمبادرة، وهو ما يدفعنا إلى تكثيف الجهود والعمل بشكل أكثر تكاملاً، لضمان وصول الدعم إلى أكبر شريحة ممكنة. هذا النمو المتسارع يثبت أن (ياك العون) ليست مجرد مبادرة خيرية، بل منظومة مجتمعية متكاملة، تعمل على إعادة الأمل وتخفيف الأعباء عن كاهل كثيرين».

وتابع: «نحن نؤمن بأن قوة المجتمع تكمن في تلاحمه، ونجاح هذه المبادرة يعود إلى روح المسؤولية التي يتحلى بها أفراد المجتمع، والجهات الداعمة التي تؤمن برسالتنا. وبهذا الالتزام المشترك، سنواصل المسيرة لنصل إلى كل من يحتاج المساندة، ونرسّخ مفهوم العدالة الاجتماعية المبني على التعاون والمساندة».

من جهته، قال رئيس تحرير «الإمارات اليوم»، إبراهيم شكرالله، إنه «نظراً إلى الإقبال الكبير من المتبرعين، والجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات الخيرية الراغبة في المشاركة في المبادرة، منذ انطلاقتها في هذا الشهر الفضيل، قررنا مع شركائنا في مبادرة (ياك العون) في موسمها السادس، زيادة أعداد المشمولين في المبادرة من 212 إلى 267 مواطناً، ليرتفع مبلغ المطالبة من 20 مليون درهم إلى 26 مليوناً و120 ألفاً و500 درهم، لتشمل أكبر عدد ممكن من المستفيدين ولتكون الفرحة فرحتين، خصوصاً مع حلول عيد الفطر المبارك».

وأشار إلى أن إجمالي التبرعات وصل، حتى أمس، إلى 18 مليوناً و120 ألفاً و500 درهم، تكفي لسداد مديونية 203 مواطنين من الملاحقين قضائياً ضمن كشوفات حملة «ياك العون6».

وأعرب شكرالله عن أمله في أن تكتمل مبالغ المطالبات المالية على كل المشمولين في هذه المبادرة المجتمعية الوطنية، التي تأتي ترجمة لأسس العمل الخيري بالدولة والتلاحم المجتمعي بين أطياف المجتمع كافة، سواء من المؤسسات أو الأفراد.

يذكر أن «الإمارات اليوم»، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أطلقت الموسم السادس من المبادرة الإنسانية «ياك العون»، بهدف جمع 20 مليون درهم لتفريج كربة 212 مواطناً قبل حلول عيد الفطر، وذلك ضمن إطار مذكرة تفاهم تهدف إلى إطلاق سراح المواطنين المتعثرين مالياً والملاحَقين قضائياً في دبي، وتأتي المبادرة تزامناً مع فرحة رمضان وحلول عيد الفطر المبارك، كما تأتي هذه المبادرة المجتمعية الوطنية الرائدة، ضمن مبادرات الصحيفة في «عام المجتمع».

كشف مبادرة «ياك العون» للإفراج عن المواطنين المتعثرين مالياً في دبي