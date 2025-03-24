«أم ملاك» تحتاج 30 ألف درهم لاستكمال علاجها من السرطان

تعاني (أم ملاك - 60 عاماً) سرطان الثدي منذ عام2019، وقد تم استئصال الثدي الأيسر بالكامل، وأصبحت بحاجة ماسة إلى متابعة حالتها الصحية بشكل دوري وتناول أدوية وعقاقير طبية تبلغ كلفتها 30 ألف درهم، في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي، ولا تسمح ظروفها المالية بتدبير مبلغ العلاج، كونها تعيش منفصلة عن زوجها وعاطلة عن العمل.

وأظهرت التقارير الطبية، التي حصلت عليها «الإمارات اليوم» من مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، أن (أم ملاك) تعاني ورماً سرطانياً في الثدي الأيسر، وخضعت لعملية جراحية تم من خلالها استئصال الثدي الأيسر، وتحتاج إلى إجراء فحوص ومتابعة حالتها بشكل مستمر.

وروت (أم ملاك) قصة معاناتها لـ«الإمارات اليوم» قائلة: «في مايو من عام 2019، اكتشفت وجود ورم في الصدر فتوجهت إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي، وخضعت إلى فحوص و تحاليل مخبرية وأشعة المقطعية وتحليل عينة من الورم، كشفت إصابتي بسرطان الثدي، وأكد الطبيب حينها ضرورة إجراء جراحة عاجلة لاستئصال الثدي بشكل كلي، للسيطرة على المرض قبل انتشاره في بقية أنحاء الجسد».

وتابعت: «تم إجراء العملية الجراحية، ومكثت في المستشفى تحت الرعاية الصحية، وتحسنت حالتي، فيما أكد الطبيب على ضرورة جلسات العلاج الكيماوي بشكل منتظم، والالتزام بنظام غذائي صحي وممارسة الرياضة».

وأكملت: «التزمت تعليمات الطبيب المعالج وتحسنت حالتي، ولم أواجه مشكلات خلال الأعوام الماضية في تغطية تكاليف العلاج، حيث كان التأمين الصحي يتكفل بذلك، لكن بعد انتهاء صلاحية التأمين الصحي، في العام الجاري لم أتمكن من توفير تكاليف العلاج والمراجعات الدورية التي أحتاج إليها، والتي تبلغ كلفتها 30 ألف درهم».

وتابعت: «أمرّ بظروف مادية قاسية في الوقت الراهن، حيث أعيش بمفردي لأنني منفصلة عن زوجي، وعاطلة عن العمل، وأسكن في منزل أحد الأقارب، حيث يساعدني في نفقات المعيشة، ولا يوجد لدي مصدر دخل ثابت أستطيع من خلاله سداد ولو جزءاً بسيطاً من تكاليف العلاج».

وتناشد المريضة (أم ملاك) أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون لها ومساعدتها على تدبير كلفة العلاج في ظل وضعها الصحي المتدهور.

المريضة:

• أعيش في منزل أحد الأقارب، حيث يساعدني في تدبير نفقات المعيشة، ولا يوجد لدي مصدر دخل ثابت.