«ياك العون 6» تسدد 672 ألف درهم لتسوية قضية مالية لـ «أبوعلي»

يعجز (أبوعلي - 36 عاماً) عن سداد مبلغ قضية مالية مترتبة عليه منذ سنوات عدة، بقيمة 672 ألفاً و56 درهماً، ويعاني ظروفاً صحية صعبة أفقدته وظيفته منذ عام 2018، وأصبح من الملاحقين قضائياً، حتى شملته مبادرة «ياك العون 6».

وروى (أبوعلي) قصة معاناته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «قبل عام 2018 كانت حياتي طبيعية، وكنت أعمل في جهة حكومية بالشارقة، وكان راتبي يتجاوز 20 ألف درهم، وبعد استقراري الوظيفي قررت الزواج، واستدنت من أحد البنوك لبناء ملحق لي في منزل والدي، لأتمكن من العيش فيه أنا وزوجتي، إضافة إلى حاجتي إلى دفع مصروفات الزواج».

وأضاف: «في نهاية 2017 انتهى بناء منزلي وأقمت حفل زواجي، لكن فرحتي لم تكتمل، إذ أصبت فجأة بنوبات غضب، واضطربت حالتي المزاجية».

وتابع: «بعد مرور أشهر تزايدت نوبات الغضب، وفي إحدى المرات فقدت الوعي أثناء وجودي في عملي ونُقلتُ بالإسعاف إلى عيادة قريبة، وبعد إجراء الفحوص الطبية تبينت إصابتي بمرض الصرع المزمن، ونصحني الطبيب بأخذ الأدوية اللازمة».

واستطرد: «أفقدني المرض القدرة على أداء مهامي الوظيفية، ما أدى إلى إنهاء خدماتي بسبب تغيبي الدائم عن العمل، وفي هذا الوقت أصبحت عاجزاً أيضاً عن تلبية احتياجاتي الأسرية، حيث رُزقت بطفلين، إضافة إلى أن البنك أصبح يطالبني بسداد الديون المترتبة عليّ والبالغة 672 ألفاً و56 درهماً، إلى أن رفع البنك دعوى قضائية، وأصبحت ملاحقاً قضائياً جراء المبلغ المالي».

وقال: «رفعت زوجتي قضية طلاق، وأصبحت من دون أي سند لأواجه مرضي ومشكلاتي المادية»، وأوضح أنه ليس لديه أي مصدر آخر للدخل، ويعيش على بعض المساعدات.

وحرص القائمون على مبادرة «ياك العون 6» على شموله بالمبادرة من أجل تفريج كربه، بفضل تفاعل وتبرعات مؤسسات وأفراد في المجتمع.

يذكر أن «الإمارات اليوم»، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أطلقت الموسم السادس من المبادرة الإنسانية «ياك العون»، التي تستهدف جمع 20 مليون درهم لتفريج كربة 212 مواطناً قبل حلول عيد الفطر، ضمن مذكرة تفاهم تهدف إلى إطلاق سراح المواطنين المتعثرين مالياً والملاحقين قضائياً في دبي، وتأتي المبادرة تزامناً مع فرحة رمضان وحلول عيد الفطر المبارك، وهي إحدى المبادرات المجتمعية الوطنية الرائدة التي تتبنّاها «الإمارات اليوم» في عام المجتمع.

• «أبوعلي»: استدنت من أحد البنوك لبناء منزل الزوجية، لكنني مرضت بعدها وفقدت وظيفتي، وزوجتي رفعت قضية طلاق.

كشف مبادرة «ياك العون» للإفراج عن المواطنين المتعثرين مالياً في دبي