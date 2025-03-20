6.1 ملايين درهم من 7 متبرعين و«هاربور العقارية» دعماً لـ «ياك العون 6»

قدم سبعة متبرعين وشركة هاربور العقارية ستة ملايين و120 ألفاً و500 درهم دعماً لمبادرة «ياك العون 6»، حيث يكفي هذا التبرع للإفراج عن 88 مواطناً من المتعثرين مالياً والملاحقين قضائياً من المستهدفين بالمبادرة.

وقدّم المتبرعون مبلغ ستة ملايين و20 ألفاً و500 درهم، فيما سددت شركة هاربور العقارية مبلغ 100 ألف درهم.

وتستهدف المبادرة التي تتبناها «الإمارات اليوم»، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، الإفراج عن 212 مواطناً في دبي من المتعثرين مالياً والملاحَقين قضائياً، والمترتبة عليهم قضايا مالية، وتستهدف سداد مديونياتهم البالغة 20 مليون درهم، من أجل جمع شملهم مع أسرهم قبل عيد الفطر المبارك.

وتم تزويد «الإمارات اليوم» بأعداد المواطنين المتعثرين مالياً، بعد دراسة ملفاتهم واعتمادها من قبل لجنة «محاكم الخير» في محاكم دبي.

وتولت «محاكم الخير» إجراء تسوية في ملفات قضايا المشمولين بالمبادرة مع الأشخاص والجهات الدائنة، ونجحت في خفض حجم المديونيات من 38 مليوناً و381 ألفاً و597 درهماً، إلى 20 مليون درهم.

وسبق أن تبرع مصرف الإمارات الإسلامي بمليوني درهم، وجمعية بيت الخير بمبلغ ثلاثة ملايين درهم، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي بمليوني درهم، وشركة دبي للتأمين بمبلغ مليون درهم، وشركة الوليد للعقارات بمبلغ مليون درهم، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي بمبلغ مليون درهم، ومؤسسة تراحم الخيرية بمليوني درهم، وشركة هاربور العقارية 100 ألف درهم، وقدّم متبرعون مبلغ ستة ملايين و20 ألفاً و500 درهم، ليصل إجمالي التبرّعات لهذه المبادرة منذ إطلاقها، إلى 18 مليوناً و120 ألفاً و500 درهم، تسهم في الإفراج عن 203 مواطنين من المشمولين بالمبادرة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة هاربور، الدكتور مهند الوادية، إن قرار دعم مبادرة «ياك العون 6» في موسمها السادس، دلالة على تلمس إدارة الشركة الحاجات الملحة لأفراد المجتمع، خصوصاً في شهر رمضان الفضيل.

وأضاف أن «هذا الأمر يأتي انطلاقاً من حرص الشركة على المشاركة في دعم المبادرات المجتمعية الوطنية التي تترجم سياسة القيادة في العمل الخيري الإنساني، لتحقق تطلعاتها نحو الدعم المجتمعي، في ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن، ويترجم سياسة القيادة الرشيدة في العمل الخيري الإنساني».

وأشار إلى أن الشركة أرادت المشاركة في هذه المبادرة، لتكون جزءاً من هذا التكاتف الوطني المجتمعي الذي يؤدي دوراً أساسياً للقطاع الخيري، ليكون جزءاً من المبادرات التي تخدم أفراد المجتمع، معتبراً أن هذه المبادرة فرصة للأفراد والمؤسسات لرد الجميل للوطن.

وقال رئيس لجنة محاكم الخير في محاكم دبي، القاضي خالد الشامسي، إن «العمل الإنساني والمجتمعي رسالة سامية، تترسخ من خلالها قيم ومفاهيم عمل الخير، وتعزّز روح المسؤولية المجتمعية لدى كل أفراد المجتمع، وهذا ما وجدناه في مبادرة (ياك العون) منذ انطلاقتها التي أكدت تلاحم فئات المجتمع لتفريج كربة المتعثرين».

وأعرب عن شكره وتقديره للمتبرعين وشركة هاربور العقارية على دعمهم للمبادرة بمبلغ 6.1 ملايين درهم، داعياً الجميع إلى مواصلة الدعم الذي يعبّر عن الشراكة البنّاءة التي تجسّد القيم المجتمعية الأصيلة.

وقدّم رئيس تحرير «الإمارات اليوم»، إبراهيم شكرالله، الشكر للمتبرعين وشركة هاربور العقارية، على إسهاماتهم السخية في مبادرة «ياك العون 6» في موسمها السادس، وأشار إلى أن تبرعهم يترجم أجندة العمل الخيري في دعم الحالات الإنسانية والمبادرات المجتمعية، خصوصاً تلك المبادرات التي تخص المواطنين، وهذا التبرع ليس غريباً على أفراد ومؤسسات الدولة التي دائماً ما تترجم سياسة القيادة في العمل الخيري الإنساني.

وأشار إلى أن إجمالي التبرعات وصل، حتى أمس، إلى 18 مليوناً و120 ألفاً و500 درهم، تكفي لسداد مديونية 203 مواطنين من الملاحقين قضائياً ضمن كشوف حملة «ياك العون 6».

ودعا شكرالله المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد إلى تقديم الدعم اللازم للأسماء المتبقية من المبادرة، والبالغ عددهم تسعة مواطنين.

يذكر أن «الإمارات اليوم»، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أطلقت الموسم السادس من المبادرة الإنسانية (ياك العون)، بهدف جمع 20 مليون درهم لتفريج كربة 212 مواطناً قبل حلول عيد الفطر، في إطار مذكرة تفاهم تهدف إلى إطلاق سراح المواطنين المتعثرين مالياً والملاحَقين قضائياً في دبي. وتأتي المبادرة تزامناً مع فرحة رمضان وحلول عيد الفطر المبارك، وضمن مبادرات الصحيفة في عام المجتمع.

. «المبادرة» جمعت 18.1 مليون درهم تكفي للإفراج عن 203 مواطنين من المستهدفين.