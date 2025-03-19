«تراحم الخيرية» تدعم «ياك العون 6» بمليونَي درهم

قدمت مؤسسة تراحم الخيرية مبلغ مليونَي درهم دعماً لمبادرة «ياك العون 6»، حيث يكفي هذا التبرع للإفراج عن 23 مواطناً من المتعثرين مالياً والمُلاحَقين قضائياً من المستهدفين من المبادرة.

وتستهدف المبادرة، التي تتبناها «الإمارات اليوم»، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، الإفراج عن 212 مواطناً في دبي من المتعثرين مالياً والمُلاحَقين قضائياً، ومترتبة عليهم قضايا مالية، وتستهدف سداد مديونياتهم البالغة 20 مليون درهم، من أجل جمع شملهم مع أسرهم قبل عيد الفطر المبارك.

وتم تزويد «الإمارات اليوم» بأعداد المواطنين المتعثرين مالياً، بعد دراسة ملفاتهم واعتمادها من قبل لجنة «محاكم الخير» في محاكم دبي.

وتولت «محاكم الخير» إجراء تسوية في ملفات قضايا المشمولين في المبادرة مع الأشخاص والجهات الدائنة، ونجحت في خفض حجم المديونيات من 38 مليوناً و381 ألفاً و597 درهماً، إلى 20 مليون درهم.

وقد تبرع للمبادرة مصرف الإمارات الإسلامي بمليونَي درهم، وجمعية بيت الخير بثلاثة ملايين درهم، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي بمليونَي درهم، وشركة دبي للتأمين بمليون درهم، وشركة الوليد للعقارات بمليون درهم، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي بمليون درهم، ومؤسسة تراحم الخيرية بمليونَي درهم، ليصل إجمالي التبرّعات لهذه المبادرة، منذ إطلاقها، إلى 12 مليون درهم، تسهم في الإفراج عن 115 مواطناً من المشمولين بالمبادرة.

وقال المدير العام لمؤسسة تراحم الخيرية، الدكتور أحمد تهلك، إن «الجمعية تضع مساعدة المواطنين، من المستحقين للدعم والمساعدة، نصب عينيها، كما جعلت على رأس أولوياتها تقديم العون للمحتاجين ومحدودي الدخل، والشرائح المجتمعية الضعيفة، ومن يواجهون مشكلات وأزمات قانونية ومالية ومعيشية واجتماعية من أبناء الإمارات، في إطار سياستها الإنسانية ونهجها الخيري ومنهج عملها، فيما تمد الجمعية أياديها البيضاء بالعون والرحمة إلى كل فقير ومحتاج، من مختلف الجنسيات، كما ارتأت الجمعية الإسهام في مبادرة (ياك العون 6) بمبلغ مليونَي درهم».

وأكّد حرص «تراحم الخيرية» على المشاركة الحيّة والفاعلة في مختلف المبادرات والحملات الخيرية والإنسانية والوطنية والاجتماعية والتنموية، والإسهام في دعمها، والعمل الجاد والدؤوب على إنجاحها، وتحقيق أهدافها وتعزيز توجهاتها على أرض الواقع، في إطار العمل الوطني الإنساني المشترك، التزاماً بمسؤولياتها المجتمعية والوطنية والإنسانية، وترجمة لسياسة الدولة ورؤيتها وتوجيهات قيادتها.

وأشار إلى الدور الكبير للمحسنين وأهل الخير من المتبرّعين والداعمين لجمعية تراحم الخيرية، في مشاركتها بالمبادرات والحملات الخيرية والإنسانية والوطنية، بفضل تبرّعاتهم وصدقاتهم وإسهاماتهم المتواصلة في دعم الجمعية، التي تتولى بدورها إيصال دعمهم وتبرّعاتهم إلى مستحقيها، من المحتاجين والمكروبين والفقراء، في ضوء أعلى درجات الحوكمة والشفافية والدقة والصدقية، في العمل الخيري والإنساني، ضمن منظومة إدارية وإجراءات مالية مشدّدة.

ودعا المحسنين والأهالي ومؤسسات القطاعين الخاص والعام ومؤسسات المجتمع المدني إلى مواصلة دعم الجمعية والتبرّع لمصلحة ذوي الدخل المحدود، في سبيل تنفيذ المشروعات الخيرية النوعية والمبادرات الإنسانية ذات القيمة العالية، والعمل على التخفيف من معاناة المحتاجين والفقراء، وتلبية احتياجاتهم المعيشية والمالية والخدمية والتنموية، وإنهاء أزمات المكروبين والمنكوبين.

وقال رئيس لجنة محاكم الخير في محاكم دبي، القاضي خالد الشامسي، إن «مبادرة (ياك العون 6) تعكس قيم التراحم والتكاتف الاجتماعي التي يتميّز بها مجتمعنا، حيث باتت نموذجاً مضيئاً في دعم المعسرين وتمكينهم من استعادة حياتهم بثقة وكرامة». وأضاف: «إن تسابق الجهات الحكومية والخاصة للتبرع يؤكد عمق المسؤولية المجتمعية التي تتحلى بها مؤسساتنا، كما يعكس إيمانها الراسخ بأهمية التكافل ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، هذه المبادرة ليست مجرد عمل خيري، بل هي رسالة إنسانية تعزز مفهوم العدالة الاجتماعية، وتمنح الأمل لمن يواجهون تحديات قانونية ومالية، نشكر جميع الجهات الداعمة والأفراد المساهمين في إنجاح هذه المبادرة، وندعو الجميع إلى مواصلة العطاء من أجل مجتمع أكثر تماسكاً ورحمة».

ونوه رئيس تحرير صحيفة «الإمارات اليوم»، إبراهيم شكرالله، بتبرع مؤسسة تراحم الخيرية

السخي، ودعمها لمبادرة «ياك العون» في موسمها السادس بمبلغ مليونَي درهم، وأشار إلى أن هذا التبرع يكفي للإفراج عن 23 مواطناً من المشمولين في المبادرة، موضحاً أن التبرعات للمبادرة بلغت حتى الآن 12 مليون درهم، وتكفي للإفراج عن 115 مواطناً من المتعثرين مالياً والملاحَقين قضائياً.

وأوضح أن «هناك تفاعلاً كبيراً من قبل المؤسسات والأفراد في دعم المبادرات الوطنية على مستوى الدولة، خصوصاً مبادرة (ياك العون 6)، التي تستهدف المواطنين المتعثرين مالياً»، داعياً المؤسسات العاملة في الدولة إلى تجسيد شعار مبادرة «ياك العون 6»، بالمشاركة بتقديم الدعم اللازم لها.

ودعا شكرالله المؤسسات الحكومية والخاصة كافة، والأفراد، إلى تفعيل الدور المجتمعي بشكل أكبر، لدعم الأسماء المتبقية، البالغ عددها 97 مواطناً، من ضمن هذه المبادرة المجتمعية.

يذكر أن «الإمارات اليوم»، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أطلقت الموسم السادس من المبادرة الإنسانية «ياك العون»، وتستهدف جمع 20 مليون درهم لتفريج كربة 212 مواطناً قبل حلول عيد الفطر، وذلك ضمن إطار مذكرة تفاهم تهدف إلى إطلاق سراح المواطنين المتعثرين مالياً والمُلاحَقين قضائياً في دبي، وتأتي المبادرة تزامناً مع فرحة رمضان وحلول عيد الفطر المبارك، كما تأتي هذه المبادرة المجتمعية الوطنية الرائدة، ضمن مبادرات الصحيفة في «عام المجتمع».