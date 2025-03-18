مليون درهم من «أوقاف دبي» دعماً لـ «ياك العون 6»

قدّمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر بدبي مبلغ مليون درهم لمصلحة مبادرة «ياك العون 6»، حيث يكفي هذا التبرع للإفراج عن 16 مواطناً من المتعثرين مالياً والمُلاحَقين قضائياً من المستهدفين من المبادرة.

وتستهدف المبادرة، التي تتبناها «الإمارات اليوم»، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، الإفراج عن 212 مواطناً في دبي من المتعثرين مالياً والمُلاحَقين قضائياً، ومترتبة عليهم قضايا مالية، وتستهدف سداد مديونياتهم البالغة 20 مليون درهم، من أجل جمع شملهم مع أسرهم قبل عيد الفطر المبارك.

وتم تزويد «الإمارات اليوم» بأعداد المواطنين المتعثرين مالياً، بعد دراسة ملفاتهم واعتمادها من قبل لجنة «محاكم الخير» في محاكم دبي.

وتولت «محاكم الخير» إجراء تسوية في ملفات قضايا المشمولين في المبادرة مع الأشخاص والجهات الدائنة، ونجحت في خفض حجم المديونيات من 38 مليوناً و381 ألفاً و597 درهماً، إلى 20 مليون درهم.

وتبرع للمبادرة مصرف الإمارات الإسلامي بمليوني درهم، وجمعية بيت الخير بمبلغ ثلاثة ملايين درهم، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي بمليوني درهم، وشركة دبي للتأمين بمبلغ مليون درهم، وشركة الوليد للعقارات بمبلغ مليون درهم، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي بمبلغ مليون درهم، ليصل إجمالي التبرّعات لهذه المبادرة، منذ إطلاقها، إلى 10 ملايين درهم، تسهم في الإفراج عن 92 مواطناً من المشمولين بالمبادرة.

وأشاد نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، خالد راشد آل ثاني، بمبادرة «ياك العون»، مؤكداً أن هذه المبادرة الإنسانية الرائدة تعكس قيم التكافل والتعاضد في المجتمع الإماراتي، وتسهم في رفع معاناة العائلات التي تفتقد معيلها، وتفتح نافذة أمل جديدة لبناء مستقبل أفضل لأبنائهم. وأضاف «انطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز قيم التكافل والتلاحم الاجتماعي، وتزامناً مع عام المجتمع، حرصت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر في دبي على دعم المبادرة بمبلغ مليون درهم، للإفراج عن عدد من المواطنين المتعثرين مالياً، ومنحهم فرصة جديدة لبداية حياة كريمة بين أسرهم ومجتمعهم».

وتابع: «تجسد هذه المبادرة الإنسانية الرائدة روح البذل والعطاء المتأصلة في مجتمع الإمارات، ومن خلال هذا الدعم نؤكد التزامنا المستمر بدعم المبادرات الوطنية الهادفة التي تسهم في تحقيق الاستقرار والسعادة لأفراد المجتمع».

ودعا مختلف الجهات والأفراد إلى دعم هذه المبادرة الوطنية، التي تهدف إلى الإفراج عن السجناء المعسرين من المواطنين، ومد يد العون لهم في هذا الشهر الفضيل، ليتمكنوا من قضاء عيد الفطر المبارك وسط عائلاتهم.

وقال رئيس لجنة محاكم الخير في محاكم دبي، القاضي خالد الشامسي، إنه في إطار التزامنا بتعزيز قيم التكافل والتراحم المجتمعي، تأتي مبادرة «ياك العون» لتجسد إحدى أسمى صور التعاضد الإنساني، حيث نعمل من خلالها على مدّ جسور الأمل بين أفراد المجتمع، وربط الأسر ببعضها بعضاً بروح العطاء والمسؤولية الاجتماعية.

وأضاف أن «المبادرة أثبتت بفضل دعم أهل الخير والمؤسسات الداعمة، أنها ليست مجرد منصة للمساعدة المالية، بل منظومة متكاملة تعزز التلاحم المجتمعي، وتمنح الأسر المتعثرة فرصة جديدة لاستعادة استقرارها وحياتها الكريمة. إن ما تحقق من نتائج حتى اليوم يعكس مدى وعي المجتمع بأهمية التكافل، ويؤكد أن الخير متجذر في نفوس أبنائه».

وأشار إلى أنه في الوقت الذي تتواصل فيه مسيرة «ياك العون»، فإننا ندعو الجميع إلى المشاركة في هذه الرسالة الإنسانية، لتظل الإمارات دائماً نموذجاً في العطاء والتضامن، حيث لا يُترك أحد يواجه مصاعبه وحده، بل يجد في المجتمع سنداً له في أصعب اللحظات.

وقال رئيس تحرير «الإمارات اليوم»، إبراهيم شكرالله: «نشكر مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر بدبي على دعمها لمبادرة (ياك العون 6) بمبلغ مليون درهم، وهذا التبرع يكفي للإفراج عن 16 مواطناً من المشمولين في المبادرة، وهذه المشاركة ليست بغريبة على المؤسسة، السباقة دائماً إلى المساهمة والمشاركة في أي مبادرة مجتمعية وطنية تصبّ في مصلحة الوطن والمواطن».

وأوضح أن التبرعات للمبادرة بلغت حتى الآن 10 ملايين درهم، وتكفى للإفراج عن 92 مواطناً من المتعثرين مالياً والملاحقين قضائياً.

ودعا شكرالله كل المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد إلى تفعيل الدور المجتمعي بشكل أكبر، لدعم الأسماء المتبقية من المبادرة، البالغ عددهم 120 مواطناً، ضمن هذه المبادرة المجتمعية.

يُذكر أن «الإمارات اليوم»، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أطلقت الموسم السادس من المبادرة الإنسانية «ياك العون»، التي تستهدف جمع 20 مليون درهم لتفريج كربة 212 مواطناً قبل حلول عيد الفطر، وذلك ضمن إطار مذكرة تفاهم تهدف إلى إطلاق سراح المواطنين المتعثرين مالياً والملاحَقين قضائياً في دبي، وتأتي المبادرة تزامناً مع فرحة رمضان وحلول عيد الفطر المبارك، كما تأتي هذه المبادرة المجتمعية الوطنية الرائدة، ضمن مبادرات الصحيفة في عام المجتمع.

كشف مبادرة «ياك العون» للإفراج عن المواطنين المتعثرين مالياً في دبي