«الوليد للعقارات» تدعم «ياك العون 6» بمليون درهم

تكفلت شركة الوليد للعقارات بسداد مليون درهم لمصلحة مبادرة «ياك العون 6»، حيث يكفي هذا التبرع للإفراج عن 10 مواطنين من المتعثرين مالياً والمُلاحَقين قضائياً من المستهدفين من المبادرة.

وتستهدف المبادرة، التي تتبناها «الإمارات اليوم»، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، الإفراج عن 212 مواطناً في دبي من المتعثرين مالياً والملاحَقين قضائياً، ومترتبة عليهم قضايا مالية، وتستهدف سداد مديونياتهم البالغة 20 مليون درهم، من أجل جمع شملهم مع أسرهم قبل عيد الفطر المبارك.

وتم تزويد «الإمارات اليوم» بأعداد المواطنين المتعثرين مالياً، بعد دراسة ملفاتهم واعتمادها من قبل لجنة «محاكم الخير» في محاكم دبي.

وتولت «محاكم الخير» إجراء تسوية في ملفات قضايا المشمولين في المبادرة مع الأشخاص والجهات الدائنة، ونجحت في خفض حجم المديونيات من 38 مليوناً و381 ألفاً و597 درهماً، إلى 20 مليون درهم.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الوليد للعقارات، محمد عبدالرزاق المطوع، أن إسهامات الشركة في هذه المبادرة تأتي وفقاً لرسالة وتوجهات قيادة الشركة في إبراز دورها المجتمعي، والمشاركة في المبادرات المجتمعية في مجال العمل الخيري والإنساني على مستوى الدولة، إيماناً منها بفك كرب المعسرين، من أجل سعادتهم وسعادة أسرهم، ومبادرة «ياك العون»، تشكل نموذجاً إيجابياً وملهماً لتعاون المؤسسات والمجتمع في دعم ومساندة الفئات المستحقة، بهدف الأخذ بيد الفئات الأكثر عرضة للضرر، لتجاوز ظروفها والتغلب على تحدياتها.

وأضاف أن طرح مبادرات نوعية بين القطاع الإعلامي والحكومي يسهم بشكل كبير في لفت أنظار أفراد المجتمع إلى هذه القضايا، مبيناً أن النموذج الأفضل والأكثر استدامة للتنمية المجتمعية يعتمد على وجود مجتمع مسؤول يشعر كل فرد من أفراده بمسؤوليته عن إسعاد الآخرين، ويسهم بما يمكنه القيام به مهما كان حجمه للوفاء بهذه المسؤولية.

وقال المطوع: «يسعدنا دعم (ياك العون)، لسداد ديون مواطنين متعثرين مالياً، والتي تسهم في إطلاق سراحهم، ليشاركوا أهاليهم فرحة رمضان والعيد، وتترجم معاني التسامح والتكاتف التي نشأنا عليها».

تكافل

وقال المشرف على لجنة محاكم الخير في محاكم دبي، القاضي خالد المنصوري: «من الجميل أن نرى في هذه الأيام الفضيلة تعاون وتكافل أفراد وشركات ومؤسسات المجتمع في فعل الخير، والتسابق على دعم المبادرات الإنسانية، وفي مقدمتها مبادرة (ياك العون)، التي تهدف إلى مد يد العون للمتعثرين مالياً والملاحقين قضائياً في إمارة دبي، هذه المبادرة لا تقتصر على تقديم الدعم المادي فحسب، بل تسهم أيضاً في نشر ثقافة التكافل الاجتماعي، وتعزيز روح التعاون بين جميع فئات المجتمع».

وأوضح أن محاكم دبي تواصل جهودها في دعم هذه المبادرات الرائدة، مشيراً إلى أهمية الشراكة بين جميع الجهات في الدولة، لتحقيق أهداف هذه المبادرات النبيلة، كما أكد أن محاكم دبي لن تدخر جهداً في توفير كل السبل لضمان نجاح المبادرات الإنسانية التي تسهم في تحسين حياة الأفراد والمجتمع.

ووجّه القاضي خالد المنصوري الشكر لكل من يسهم في إنجاح مبادرة «ياك العون»، داعياً الجميع إلى الاستمرار في تقديم يد العون والمساعدة في هذه الأيام المباركة.

نهج الخير

وقال رئيس تحرير «الإمارات اليوم»، إبراهيم شكرالله، إننا نشيد بمشاركة القطاع الخاص والمؤسسات والشركات الخاصة بدعم هذه المبادرة الوطنية، حيث قامت شركة الوليد للعقارات بالتبرع بمبلغ مليون درهم، تكفي للإفراج عن 10 مواطنين، وهذه المشاركات المجتمعية ليست غريبة عن شعب دولة الإمارات، متابعاً: «هذا هو نهج والدنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، باني ومؤسس دولة الخير».

وأشار إلى أن التبرعات للمبادرة بلغت حتى الآن تسعة ملايين درهم، وتكفي للإفراج عن 76 مواطناً من المتعثرين مالياً والملاحقين قضائياً.

ودعا شكرالله المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد إلى تفعيل الدور المجتمعي بشكل أكبر، لدعم الأسماء المتبقية من المبادرة، البالغ عددهم 136 مواطناً، من ضمن هذه المبادرة المجتمعية.

يذكر أن «الإمارات اليوم»، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أطلقت الموسم السادس من المبادرة الإنسانية «ياك العون»، بهدف جمع 20 مليون درهم لتفريج كربة 212 مواطناً قبل حلول عيد الفطر، وذلك ضمن إطار مذكرة تفاهم تهدف إلى إطلاق سراح المواطنين المتعثرين مالياً والملاحَقين قضائياً في دبي، وتأتي المبادرة تزامناً مع فرحة رمضان وحلول عيد الفطر المبارك، وهذه المبادرة المجتمعية الوطنية الرائدة، تأتي ضمن مبادرات الصحيفة في عام المجتمع.

كشف مبادرة «ياك العون» للإفراج عن المواطنين المتعثرين مالياً في دبي