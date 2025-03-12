«إسلامية دبي» تدعم «ياك العون 6» بمليونَي درهم

تكفلت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي بسداد مليونَي درهم لمصلحة مبادرة «ياك العون 6»، حيث يكفي هذا التبرع للإفراج عن 10 مواطنين من المتعثرين مالياً والملاحَقين قضائياً من المستهدفين من المبادرة.

وتستهدف المبادرة، التي تتبناها «الإمارات اليوم»، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، الإفراج عن 212 مواطناً في دبي من المتعثرين مالياً والملاحَقين قضائياً، ومترتبة عليهم قضايا مالية، وتستهدف سداد مديونياتهم البالغة 20 مليون درهم، من أجل جمع شملهم مع أسرهم قبل عيد الفطر المبارك.

وتم تزويد «الإمارات اليوم» بأعداد المواطنين المتعثرين مالياً، بعد دراسة ملفاتهم واعتمادها من قبل لجنة «محاكم الخير» في محاكم دبي.

وتولّت «محاكم الخير» إجراء تسوية في ملفات قضايا المشمولين في المبادرة مع الأشخاص والجهات الدائنة، ونجحت في خفض حجم المديونيات من 38 مليوناً و381 ألفاً و597 درهماً، إلى 20 مليون درهم.

وتبرع مصرف الإمارات الإسلامي بمليوني درهم، وجمعية بيت الخير بمبلغ ثلاثة ملايين درهم، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي بمليوني درهم، ليصل إجمالي التبرّعات لهذه المبادرة، منذ إطلاقها، إلى سبعة ملايين درهم، تسهم في الإفراج عن 54 مواطناً من المشمولين بالمبادرة.

وصرّح مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أحمد درويش المهيري، بأنه «تماشياً مع إعلان عام 2025 عاماً للمجتمع، وانسجاماً مع استراتيجية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري (أقرب إلى المجتمع)، نؤكد التزامنا المستمر بدعم المبادرات الإنسانية التي تعزز التكافل المجتمعي وترسّخ قيم العطاء. وتأتي مساهمتنا في مبادرة (ياك العون 6) كجزء من مسؤوليتنا المجتمعية، حيث نؤمن بأن العطاء ليس مجرد مساعدة، بل هو أمل يُعاد، وحياة تُمنح من جديد».

وأضاف أن الإفراج عن المتعثرين يتيح لهم فرصة جديدة للاندماج في المجتمع واستعادة حياتهم مع أسرهم، وهو ما يعكس نهج دولة الإمارات الراسخ في دعم المحتاجين وتمكينهم. وقال «ندعو رجال الأعمال والمؤسسات وأفراد المجتمع إلى المشاركة الفاعلة في مثل هذه المبادرات، لأن العمل الخيري هو ركيزة أساسية في بناء مجتمع متماسك وسعيد، وستواصل الدائرة جهودها مع شركائها لتطوير مبادرات إنسانية مستدامة تعزز روح التضامن، وترسّخ مكانة دبي مدينة رائدة في العمل الخيري والإنساني محلياً وعالمياً».

وقال رئيس لجنة محاكم الخير في محاكم دبي، القاضي خالد الشامسي: مبادرة «ياك العون 6» تمثل نموذجاً متميزاً للخير المشترك، حيث تسهم فيها مؤسسات المجتمع والشركات والأفراد، ما يعكس التعاون البناء بين جميع شرائح المجتمع في مواجهة التحديات، هذه المشاركة المجتمعية هي التي تمنح المبادرة قوتها وتسهم في جعلها نموذجاً يُحتذى به في العمل الجماعي الهادف إلى تحقيق تأثير اجتماعي إيجابي.

وأضاف أن المبادرة ليست مجرد برنامج مساعدات، بل هي رسالة أمل وتضامن، تعكس قدرة المجتمع على الوقوف جنباً إلى جنب لمساعدة أولئك الذين يحتاجون إلى الدعم، من خلال هذه المبادرة، التي تسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وخلق مجتمع تسوده روح التفاهم والرغبة في تقديم العون للآخرين، كما أنها توفر للأفراد المتعثرين الفرصة للتخلص من الأعباء الثقيلة التي تلاحقهم بسبب القضايا المدنية، والتي قد تؤثر سلباً في حياتهم الأسرية والاجتماعية، ومن خلال دعمهم في تسوية هذه القضايا تمنحهم الفرصة للانطلاق من جديد، بعيداً عن الضغوط المالية والقانونية، ما يمكنهم من العيش بسلام وبدء حياة جديدة مملوءة بالأمل.

وقال رئيس تحرير «الإمارات اليوم»، إبراهيم شكرالله، إن «تبرع الدائرة لمبادرة (ياك العون 6) ليس بغريب عليها في دعمها الدائم لمثل هذه المبادرات المجتمعية التي تصبّ في المصلحة العامة، إذ إن مساهمتها السخية بمبلغ مليونَي درهم تكفي للإفراج عن 10 مواطنين من المشمولين في المبادرة»، مشيراً إلى أن التبرع يترجم الأجندة الوطنية للعمل الخيري الإنساني، ودلالة على تكاتف المؤسسات العامة لدعم مثل هذه المبادرات الوطنية.

وأوضح أن التبرعات للمبادرة بلغت، حتى الآن، سبعة ملايين درهم وتكفى للإفراج عن 54 مواطناً من المتعثرين مالياً والملاحقين قضائياً.

ودعا المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد إلى تفعيل الدور المجتمعي بشكل أكبر، لدعم بقية المشمولين بالمبادرة، البالغ عددهم 158 مواطناً.

يُذكر أن «الإمارات اليوم»، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أطلقت الموسم السادس من المبادرة الإنسانية «ياك العون»، ضمن إطار مذكرة تفاهم تهدف إلى إطلاق سراح المواطنين المتعثرين مالياً والملاحَقين قضائياً في دبي، قبل عيد الفطر المبارك.