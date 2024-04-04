«هاربور العقارية» تدعم «ياك العون 5» بـ 250 ألف درهم

قدمت شركة «هاربور» العقارية مبلغ 250 ألف درهم لصالح مبادرة «ياك العون 5»، حيث تواصلت «الإمارات اليوم» مع محاكم دبي لتزويدها بأسماء من سيشملهم التبرع الجديد، للإفراج عنهم قبل عيد الفطر، والبالغ عدهم 12 مواطناً من المتعثّرين مالياً والملاحَقين قضائياً من المشمولين الجدد بالمبادرة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «هاربور»، الدكتور مهند الوادية: «إن الشركة تضع مساعدة المواطنين من المستحقين للدعم والمساعدة، نصب عينيها، كما جعلت على رأس أولوياتها تقديم العون للمحتاجين ومحدودي الدخل، والشرائح المجتمعية الضعيفة، ومن يواجهون مشكلات وأزمات قانونية ومالية ومعيشية واجتماعية من أبناء الإمارات، في إطار سياستها الإنسانية ونهجها الخيري ومنهج عملها في دعم المبادرات المجتمعية التي تصب في الصالح العام، وتترجم سياسة القيادة الرشيدة في العمل الخيري الإنساني».

وأكد حرص «هاربور» على المشاركة الفاعلة في مختلف المبادرات والحملات الخيرية والإنسانية والوطنية والاجتماعية والتنموية، والإسهام في دعمها والعمل الجاد والدؤوب على إنجاحها، وتحقيق أهدافها، وتعزيز توجهاتها على أرض الواقع، في إطار العمل الإنساني المشترك، التزاماً بمسؤولياتها المجتمعية والوطنية والإنسانية، وترجمة لسياسة الدولة ورؤيتها وتوجيهات قيادتها.

يذكر أن «الإمارات اليوم»، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أطلقت الموسم الخامس من المبادرة الإنسانية «ياك العون»، ضمن إطار مذكرة تفاهم تهدف إلى إطلاق سراح المواطنين المتعثّرين مالياً والملاحَقين قضائياً في إمارة دبي، قبل حلول عيد الفطر المبارك. وتعد هذه المبادرة المجتمعية الوطنية الرائدة، ضمن مبادرات الصحيفة خلال شهر رمضان، وتم تزويد «الخط الساخن» بأعداد المواطنين المتعثّرين مالياً بعد دراسة ملفاتهم واعتمادها من قِبل لجنة «محاكم الخير» في محاكم دبي.