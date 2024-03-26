«ياك العون 5» تفرِّج كربة 300 مواطن تزامناً مع عيد الفطر

حققت مبادرة «ياك العون» في موسمها الخامس، التي أطلقتها «الإمارات اليوم»، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، هدفها الإنساني في غضون أسبوعين من انطلاقها، بفضل تبرع ثماني مؤسسات حكومية وخاصة وخيرية، وأربعة متبرعين من أفراد المجتمع.

وأسهمت المبادرة في سداد مديونية 300 مواطن من المتعثرين مالياً والملاحقين قضائياً، بمبلغ 28 مليون درهم، ونجحت لجنة محاكم الخير في محاكم دبي، في التواصل مع الدائنين، وتخفيض ديون المشمولين بالمبادرة تمهيداً لمساعدتهم على استعادة حياتهم الأسرية، وترسيخ استقرارها.

وكانت «الإمارات اليوم»، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أطلقت في الـ11 من مارس الجاري، المبادرة الإنسانية، «ياك العون 5»، بهدف إطلاق سراح المواطنين المتعثرين مالياً والملاحقين قضائياً في إمارة دبي، وتأتي تزامناً مع شهر رمضان وحلول عيد الفطر المبارك، وتُعدّ هذه المبادرة المجتمعية الوطنية الرائدة، ضمن مبادرات الصحيفة المجتمعية التي دأبت على إطلاقها منذ سنوات.

وتمت زيادة أعداد المشمولين في المبادرة من 197 إلى 300 مواطن، كما تمت زيادة المبلغ المستهدف من 20 مليون درهم إلى 28 مليون درهم، وذلك نظراً للإقبال الكبير من المتبرعين والجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الخيرية الراغبين في المشاركة بالمبادرة، التي تتبناها «الإمارات اليوم»، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.

وتبرع بنك دبي الإسلامي بتسعة ملايين درهم، ومؤسسة تراحم الخيرية بمليوني درهم، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي بمليون درهم، وشركة الوليد للعقارات بمبلغ 400 ألف درهم، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية بمبلغ 500 ألف درهم، ومصرف الإمارات الإسلامي بمليوني درهم، وجمعية دبي الخيرية بـ300 ألف درهم، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي بمليون درهم، ومتبرعون بمبلغ 11.8 مليون درهم، ليصل إجمالي التبرّعات لهذه المبادرة، منذ إطلاقها، إلى 28 مليون درهم، تسهم في الإفراج عن 300 مواطن من المشمولين في المبادرة.

يشار إلى أن «محاكم الخير» تولت عمل تسوية في ملفات قضايا المشمولين في المبادرة مع الأشخاص والجهات الدائنة، ونجحت في خفض حجم المديونيات من 75 مليوناً و302 ألف و169 درهماً، إلى 28 مليون درهم.

وقال مدير محاكم دبي، الدكتور سيف غانم السويدي: «بمناسبة نجاح الموسم الخامس لمبادرة (ياك العون)، أود أن أعبّر عن فخري وتقديري للجميع على هذا الإنجاز المميز. إن نجاحنا لم يأتِ بالصدفة، بل هو نتيجة للتعاون القائم على الجهود المشتركة والتفاني الذي أظهره كل من أسهم في هذه المبادرة النبيلة».

وتابع: «تمكنا عبر مبادرة (ياك العون)، من تقديم يد العون والدعم للأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية في مجتمعنا. وبفضل التعاون الوثيق بين (الإمارات اليوم) ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، استطعنا تحقيق نتائج إيجابية، وتحسين الحياة للعديد من الأشخاص». وأضاف: «يعكس هذا النجاح التضامن وروح المسؤولية التي تتجلى في مجتمعنا، ويشجعنا على المضي قدماً في رحلتنا، لتعزيز التعاون وتقديم الدعم لأولئك الذين هم بحاجة ماسة إليه».

ودعا الجميع إلى الاستمرار في دعم مبادرة «ياك العون»، والمشاركة الفعّالة في تحقيق المزيد من النجاحات، وتقديم المساعدة للمزيد من الأشخاص في مجتمعنا، إذ إن «كل جهد يُبذل يمكن أن يُحدِث فارقاً كبيراً في حياة الآخرين».

إلى ذلك، أكد مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أحمد درويش المهيري، أن مبادرة «ياك العون» هي انعكاس لجهود حثيثة ترسخ مفهوم الشراكة المجتمعية والقيم الإيجابية. وأعرب المهيري عن فخره بمواصلة الدائرة دورها في هذه المبادرة لما لها من مردود إيجابي مباشر يمس حياة الناس لاسيما المتعثرين منهم، لافتاً إلى أن هدف المبادرة الأسمى هو الإفراج عن هؤلاء وفتح باب أمل لاستعادة حياتهم مع ذويهم، قائلاً: «إن من أهم سمات المجتمع الإماراتي التعاضد والتكافل في مختلف المحافل. والتعاون بين أفراده يسطر قيمة راسخة على مستوى الدولة وخارجها، وعمل الخير هو سر من أسرار سعادة المجتمعات، ويسطر أيضاً درباً من دروب العطاء في الدولة». وأكد على ضرورة الاستفادة من تفاعل أصحاب الخير من رجال الأعمال والمؤسسات وأفراد المجتمع مع هذه التجربة، ليتم الإفراج عن جميع المتعثرين، مشيراً إلى «مواصلة العمل مع الشركاء لتطوير المزيد من المبادرات الإنسانية التي تستهدف سعادة كل أفراد المجتمع في كل المجالات». وقال «تسعى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في تأكيد دورها المجتمعي والمسؤولية المنوطة بها لتحقيق مكانة ريادية ونهج إسلامي سمح من خلال المشاركة في المبادرات المجتمعية في مجال العمل الخيري والإنساني على مستوى الدولة، وندعو إلى مواصلة العمل مع كل الشركاء لتوحيد الجهود الوطنية خدمة لمجتمعنا ووطننا».

وقدم رئيس مركز الأخبار والنشر في دبي للإعلام، سعود الدربي، الشكر إلى كل من أسهم في دعم المبادرة، سواء من المؤسسات أو الأفراد، والتي كان هدفها الإفراج عن 300 مواطن من المتعثرين مالياً والملاحقين قضائياً، بسبب ديون بقيمة 28 مليون درهم، إذ حققت المبادرة هدفها في غضون أسبوعين من انطلاقها، بفضل تبرع ثماني مؤسسات وأربعة متبرعين من الأفراد.

وأفاد الدربي، بأنه نظراً للإقبال الكبير من المتبرعين والجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الخيرية الراغبين بالإسهام في المبادرة، قررت «الإمارات اليوم» ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، زيادة أعداد المشمولين في المبادرة من 197 إلى 300 مواطن، وزيادة المبلغ المستهدف من 20 مليون درهم إلى 28 مليون درهم.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي في سياق المبادرات الاجتماعية، التي دأبت «الإمارات اليوم» على تنفيذها منذ سنوات، مؤكداً أن «ياك العون» لاقت نجاحاً واسعاً، خصوصاً أنها تهدف في المقام الأول إلى الإفراج عن المواطنين المتعثرين مالياً في دبي.

وأوضح أن مبادرة «ياك العون» تزامنت مع مبادرات الصحيفة في (شهر رمضان المبارك)، الذي يترجم اللحمة الوطنية، والتكاتف في دعم المبادرات المجتمعية، التي تترجم سياسة القيادة في العمل الخيري الإنساني، لافتاً إلى أن هذه المبادرة كانت ذات أهداف عدة، من بينها تعزيز روح الاتحاد في نفوس أفراد المجتمع، وأن تكون خطوة مجتمعية مهمة، تسهم في نشر ثقافة التبرع لدى فئات المجتمع، وجعل الفرحة فرحتين، وذلك بسداد مديونيات المشمولين بالمبادرة وعودتهم إلى أسرهم، لبدء حياة جديدة.

يذكر أن «الإمارات اليوم»، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أطلقوا الموسم الخامس من المبادرة الإنسانية «ياك العون»، ضمن إطار مذكرة تفاهم، تهدف إلى إطلاق سراح المواطنين المتعثرين مالياً والملاحَقين قضائياً في إمارة دبي، قبل حلول عيد الفطر المبارك، وتُعدّ هذه المبادرة المجتمعية الوطنية الرائدة، ضمن مبادرات الصحيفة خلال شهر رمضان، وتم تزويد «الخط الساخن» بأعداد المواطنين المتعثرين مالياً بعد دراسة ملفاتهم واعتمادها من قِبل لجنة «محاكم الخير» في محاكم دبي.

5 مواسم من النجاح

«ياك العون» في الموسم الأول:

جمعت 21 مليوناً و416 ألفاً و610 دراهم.

أسهمت في الإفراج عن 107 مواطنين.

«ياك العون» في الموسم الثاني:

جمعت 14 مليون درهم.

أسهمت في الإفراج عن 85 مواطناً.

«ياك العون» في الموسم الثالث:

جمعت 5 ملايين و708 آلاف و634 درهماً.

أسهمت في الإفراج عن 51 مواطناً.

«ياك العون» في الموسم الرابع:

جمعت 23 مليوناً و929 ألفاً و386 درهماً.

أسهمت في الإفراج عن 166 مواطناً.

«ياك العون» في الموسم الخامس:

جمعت 28 مليون درهم.

أسهمت في الإفراج عن 300 مواطن.

إجمالي المبالغ:

93 مليوناً و54 ألفاً و630 درهماً.

أسهمت في الإفراج عن 709 مواطنين.

للإطلاع على كشف مبادرة «ياك العون» للإفراج عن المواطنين المتعثرين مالياً في دبي، يرجى الضغط على هذا الرابط.