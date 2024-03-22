7.8 ملايين درهم دعماً من «إسلامية دبي» ومتبرعين لـ «ياك العون 5»

سدد متبرعان ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، 7.8 ملايين درهم لصالح مبادرة «ياك العون 5»، حيث تبرعت الدائرة بمليون درهم، فيما تبرع فاعل خير بستة ملايين درهم، ودفع آخر 800 ألف درهم.

ويكفي إجمالي هذا التبرع للإفراج عن 79 مواطناً من المتعثّرين مالياً والملاحَقين قضائياً من المستهدفين بالمبادرة.

ووصل إجمالي التبرّعات حتى الآن إلى 19 مليون درهم، تكفي لتفريج كربة 192 مواطناً من المشمولين بالمبادرة.

ونظراً للإقبال الكبير من المتبرعين والجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الخيرية الراغبة في المشاركة بالمبادرة، التي تتبنّاها «الإمارات اليوم»، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، للإفراج عن السجناء من المواطنين المتعثّرين مالياً، تمت زيادة أعداد المشمولين بالمبادرة من 197 إلى 300 مواطن، وارتفاع المبلغ المستهدف من 20 مليون درهم إلى 28 مليون درهم.

وأصبحت المبادرة التي تتبنّاها «الإمارات اليوم»، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي بعد زيادة أعداد المستهدفين، تشمل 300 مواطن من الملاحَقين قضائياً، والمترتبة عليهم قضايا مالية، بقيمة 28 مليون درهم، لجمع شملهم مع أسرهم قبل عيد الفطر المبارك.

وتم تزويد «الإمارات اليوم» بأعداد المواطنين المتعثّرين مالياً، بعد دراسة ملفاتهم واعتمادها من قِبل لجنة «محاكم الخير» في محاكم دبي.

وسبق أن تبرعت مؤسسة تراحم الخيرية بمليوني درهم، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّـر في دبي بمليون درهم، وشركة الوليد للعقارات بمبلغ 400 ألف درهم، فيما تبرع المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية بـ500 ألف درهم، ومصرف الإمارات الإسلامي بمليوني درهم، كما تبرعت جمعية دبي الخيرية بـ300 ألف درهم، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي بمليون درهم، بينما تبرع متبرعون آخرون بمبلغ 11.8 مليون درهم ليصل إجمالي التبرّعات لهذه المبادرة، منذ إطلاقها إلى 19 مليون درهم، تسهم في الإفراج عن 192 مواطناً من المشمولين بالمبادرة.

يشار إلى أن «محاكم الخير» تولت عمل تسوية في ملفات قضايا المشمولين بالمبادرة مع الأشخاص والجهات الدائنة، ونجحت في خفض حجم المديونيات من 75 مليوناً و302 ألف و169 درهماً، إلى 28 مليون درهم.

وقال المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري بالإنابة في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، محمد مصبح ضاحي، إن الدائرة تبرعت بمبلغ مليون درهم لصالح مبادرة «ياك العون» في موسمها الخامس، مشيراً إلى أنه من أهم سمات المجتمع الإماراتي التعاضد والتكافل في مختلف المحافل.

ودعا إلى مواصلة العمل مع الشركاء لتطوير مزيد من المبادرات الإنسانية التي تستهدف سعادة كل أفراد المجتمع في المجالات كافة.

ولفت ضاحي إلى ضرورة الاستفادة من التجارب السابقة بتفاعل أصحاب الخير، من رجال الأعمال وأفراد المجتمع مع المبادرة، ليتم الإفراج عن أكبر عدد ممكن من المواطنين المتعثّرين في قضايا مالية.

من جهته، قال رئيس مركز الأخبار والنشر في «دبي للإعلام»، سعود الدربي: «في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نسعى مع الجهات المعنية في المبادرة، إلى إحداث أثر إيجابي في المجتمع من خلال تمكين الإنسان، وإيجاد الصيغ اللازمة لتفعيل الدور الإيجابي لكل فرد من أفراد المجتمع، وذلك بتفريج كربته، وتحسين ظروفه المعيشية».

وأضاف: «ذلك ما نشهده الآن في مبادرة (ياك العون 5)، من خلال تلاحم أفراد ومؤسسات، لأن المسؤولية الاجتماعية للأفراد والمؤسسات لها دورها المؤثر في تعزيز روح الانتماء للوطن، وتحقيق العدالة والتآلف بين أفراد المجتمع، فالنصوص الشرعية حافلة بالقيم الاجتماعية والإنسانية التي تلبي متطلبات ومقتضيات العصر».

وأشار الدربي إلى أنه نظراً للإقبال الكبير من المتبرعين والجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الخيرية الراغبة في الإسهام في المبادرة، قررت «الإمارات اليوم»، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، زيادة أعداد المشمولين بالمبادرة من 197 إلى 300 مواطن، وزيادة المبلغ المستهدف جمعه من 20 مليوناً إلى 28 مليون درهم.

ودعا أفراد المجتمع إلى المشاركة في «ياك العون» المبادرة الإنسانية، من أجل تفريج كربة الغارمين، لإدخال السعادة إلى قلوبهم قبل عيد الفطر المبارك.

«المبادرة» جمعت 19 مليون درهم شملت 192 مواطناً من المستهدفين.

للإطلاع على كشف مبادرة «ياك العون» للإفراج عن المواطنين المتعثرين مالياً في دبي، يرجى الضغط على هذا الرابط.