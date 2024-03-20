فاعل خير و«دبي الخيرية» يدعمان «ياك العون 5» بـ 3.3 ملايين درهم

تكفّل فاعل خير (طلب عدم ذكر اسمه)، وجمعية دبي الخيرية بسداد 3.3 ملايين درهم لصالح مبادرة «ياك العون 5»، إذ تكفل فاعل الخير بدفع ثلاثة ملايين درهم، فيما سددت «دبي الخيرية» مبلغ 300 ألف درهم.

ويكفي هذان التبرعان للإفراج عن 51 مواطناً من المتعثّرين مالياً والملاحَقين قضائياً، من المستهدفين بالمبادرة.

وتستهدف المبادرة التي تتبنّاها «الإمارات اليوم»، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، الإفراج عن 197 مواطناً في دبي من المتعثّرين مالياً والملاحَقين قضائياً، والذين تترتب عليهم قضايا مالية، وتستهدف سداد مديونياتهم البالغة 20 مليون درهم، من أجل جمع شملهم مع أسرهم قبل عيد الفطر المبارك. وتم تزويد «الإمارات اليوم» بأعداد المواطنين المتعثّرين مالياً، بعد دراسة ملفاتهم واعتمادها من قِبل لجنة «محاكم الخير» في محاكم دبي.

وكانت مؤسسة تراحم الخيرية تبرّعت بمليوني درهم، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّـر في دبي بمليون درهم، فيما تبرعت شركة الوليد للعقارات بمبلغ 400 ألف درهم، كما قدّم متبرع مبلغ مليوني درهم، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية 500 ألف درهم، بينما تبرع مصرف الإمارات الإسلامي بمليوني درهم، وفاعل خير بمبلغ ثلاثة ملايين درهم، وجمعية دبي الخيرية بـ300 ألف درهم، ليصل إجمالي التبرّعات لمبادرة «ياك العون 5» منذ إطلاقها، إلى 11.2 مليون درهم، تسهم في الإفراج عن 113 مواطناً من المشمولين بالمبادرة.

يشار إلى أن «محاكم الخير» تولت عمل تسوية في ملفات قضايا المشمولين بالمبادرة مع الأشخاص والجهات الدائنة، ونجحت في خفض حجم المديونيات من 59 مليوناً و302 ألف و169 درهماً، إلى 20 مليون درهم.

ونوّه أمين السر العام لجمعية دبي الخيرية، خالد العلماء، بالمبادرة الهادفة إلى الإفراج عن المواطنين المتعثّرين مالياً قبل حلول عيد الفطر المبارك، والدور الطيب الذي تؤديه جميع الأطراف في السعي إلى إنجاح هذه المبادرة الوطنية المجتمعية.

وقال: «إن من أهداف الجمعية دعم كل فئات المجتمع، والتركيز على المواطنين، وتقديم الخدمات لهم في جميع المجالات».

وأضاف العلماء: «ارتأت الجمعية تقديم الدعم والإسهام في مبادرة (ياك العون 5) المجتمعية، المتزامنة - في هذه الأيام - مع الشهر الفضيل، كما نأمل من الجميع، سواء المؤسسات أو الأفراد، الإسهام ودعم هذه المبادرة الوطنية التي تختص بالمواطنين المتعثّرين مالياً، فهم أبناؤنا وإخواننا ويجب أن يتكاتف الجميع لكي تكون الفرحة لهم فرحتين، فرحة الإفراج وفرحة لمّ شمل الأسرة قبل حلول عيد الفطر المبارك».

من جهته، أعرب رئيس مركز الأخبار والنشر في «دبي للإعلام»، سعود الدربي، عن تقديره لإسهام فاعل خير وجمعية دبي الخيرية بمبلغ 3.3 ملايين درهم، دعماً لـ«ياك العون 5»، وما له من آثار إيجابية في خدمة المجتمع وتجاوز المعوقات التي تؤثر في استقرار العديد من الأسر، باعتبارها خطوة جديدة للعودة لأسرهم وحياتهم وأعمالهم، ما ينعكس بشكل ملموس على نفوسهم وحياتهم الأسرية والاجتماعية، والارتقاء بها عبر تعزيز أسمى مفاهيم الأهداف التنموية للاستدامة البشرية.

وأشار إلى أن إجمالي التبرعات منذ انطلاق المبادرة حتى الآن وصل إلى 11 مليوناً و200 ألف درهم، تكفي للإفراج عن 113 مواطناً من الملاحَقين قضائياً من المشمولين بـ«ياك العون».

يذكر أن «الإمارات اليوم»، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أطلقت الموسم الخامس من المبادرة الإنسانية «ياك العون»، ضمن إطار مذكرة تفاهم تهدف إلى إطلاق سراح المواطنين المتعثّرين مالياً والملاحَقين قضائياً في إمارة دبي، قبل حلول عيد الفطر المبارك. وتعتبر هذه المبادرة المجتمعية الوطنية الرائدة، ضمن مبادرات الصحيفة خلال شهر رمضان، وتم تزويد «الخط الساخن» بأعداد المواطنين المتعثرين مالياً بعد دراسة ملفاتهم واعتمادها من قِبل لجنة «محاكم الخير» في محاكم دبي.

• التبرعان الجديدان يكفيان للإفراج عن 51 مواطناً من المتعثّرين مالياً.

للإطلاع على كشف مبادرة «ياك العون» للإفراج عن المواطنين المتعثرين مالياً في دبي، يرجى الضغط على هذا الرابط.